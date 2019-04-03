Футбол
Владимир Быстров: «Арсенал» выглядит убедительнее «Урала»Sportbox.RU 01:59
Кубок России, Полуфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о предстоящем полуфинальном матче Кубка России между «Уралом» и тульским «Арсеналом».
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