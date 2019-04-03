Футбол

Владимир Быстров: «Арсенал» выглядит убедительнее «Урала»Sportbox.RU 01:59

Урал — Арсенал (Тула)
сегодня
в 10:00
Кубок России, Полуфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о предстоящем полуфинальном матче Кубка России между «Уралом» и тульским «Арсеналом».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Андрей Аршавин: «„Арсенал“ выглядит достаточно уверенно»

Московский Комсомолец05:44

Андрей Аршавин: «„Арсенал“ достаточно уверенно выглядит в последнее время»

Матч ТВ02:54

Андрей Аршавин: «„Арсенал“ достаточно уверенно выглядит в последнее время»

Sportbox.RU02:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:38, Ашберн
Происшествия

В Москве неизвестные угнали «ГАЗель» с партией носков, устроив ДТП

Неизвестные преступники угнали «ГАЗель» с партией носков в Москве. Чтобы завладеть автомобилем, налетчики устроили ДТП на 16 километре МКАД.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара

Как сообщило красноярское МЧС, были эвакуированы около 800 человек — 715 учащихся и 64 работника школы.
Обновлено в 02:00
Экономика

Пять новых налогов предлагают ввести в России

В кодекс планируется внести пять новых глав - об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия

Взрыв в академии имени Можайского не был террористическим актом

В свою очередь, источники Интерфакса близкие к следствию утверждают, что отрабатывается несколько версий – от неосторожного обращения с взрывчаткой до умышленного убийства.
Обновлено в 06:31
Футбол

Канделаки открестилась от нападения на Уткина

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметилась комментарием в своем телеграм-канале, отреагировав на нападение на блогера Василия Уткина.
Обновлено в 06:16
Экономика

Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено в 06:19
Политика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Общество

Петербуржцам могут разрешить жарить шашлыки и барбекю в трех парках

Обновлено в 05:58
Энергетика

Цены на бензин перестали сдерживать

Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:27
Общество

В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей

Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Санитарный «Тайфун-К» рекомендован к серийному производству

Обновлено в 03:46
Общество

Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»

Обновлено в 06:09
Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

Обновлено в 04:37
Общество

Путин и Медведев поздравили с юбилеем ректора МГУ Садовничего

С юбилеем академика РАН поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Челябинске прошли обыски по делу о взрыве в архангельском ФСБ

Обновлено в 06:08
Политика

В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс собирается обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

На территории детского сада в Уфе обвалился грунт

Госкомитет по чрезвычайным ситуациям в республике сообщил о факте обвала грунта на территории детского сада.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В океане перевернулась лодка Федора Конюхова

Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.
Обновлено вчера в 05:17
Авто

Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года

По некоторым данным, выпуск Mercedes-Benz GLB начнется в конце 2019 года.
Обновлено в 04:41
Общество

Прошедший март в России оказался одним из самых теплых в истории

Синоптики отмечают, что март 2019 года в России стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в истории.
Обновлено в 06:18
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Единоборства

Макгрегора обвинили в оскорблении миллиардов мусульман

Парень оскорбляет чужую жену, насмехаясь над её религией и верой. Он не понимает, что только что оскорбил полтора миллиарда мусульман.
Обновлено в 05:12
Общество

Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей

Обновлено вчера в 10:47
Происшествия

ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории

Правоохранители расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 05:03
Спорт

WADA объявило о выходе учебника на русском языке

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило учебник на русском языке, предназначенный для профессиональных спортсменов и студентов.
Обновлено в 05:26
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала в другой район

Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Политика

Неформальным правителем Саакашвили становиться не собирается

В Грузии же самое большее, на что «надеется» Саакашвили, — пост мэра Кварели или Лазики.
Обновлено в 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Арсенал
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Матч ТВ
Телеканал
Российский федеральный обязательный общедоступный спортивный телеканал, который начал вещание 1 ноября 2015 года. Телеканал создан по предложению председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и в соответствии с поручениями и Указом президента России Владимира Путина на базе спортивной редакции АО «Газпром-Медиа Холдинг», технического оснащения АНО «Спортивное вещание» и частот телеканала «Россия-2». Оператором канала является ООО «Национальный спортивный телеканал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное