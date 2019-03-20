Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордомКоммерсантъ вчера в 13:32
Под судом остался только ближайший соратник Барсукова Вячеслав Дроков. Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
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с чего всё началось
"В.Барсукова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ, и назначить окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей", - огласил приговор судья Артем Королев.Интерфаксвчера в 09:35
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«Ночному губернатору» Барсукову добавили один год к прежнему сроку
Петербургский дневниквчера в 09:48
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Роспотребнадзор сообщил о случаях лёгочной чумы в Уганде
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Член экипажа истребителя Rafale получил серьезные ранения после того, как его катапультировало при взлете на военной базе во Франции, сообщает газета Parisien.
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Суд арестовал соучастников похищения женщины в Якутске, они останутся под стражей до 17 мая.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие
В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
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Обновлено вчера в 18:31
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СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию
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Личная жизнь постояльцев корейских отелей транслировалась в Сеть
СМИ узнали, что жертвами злоумышленников, устанавливающих скрытые камеры в ванных и уборных корейских отелей, стали тысячи человек.
Обновлено вчера в 23:51
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Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
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