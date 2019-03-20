Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордомКоммерсантъ 13:32

"В.Барсукова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ, и назначить окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей", - огласил приговор судья Артем Королев.

с чего всё началось

Под судом остался только ближайший соратник Барсукова Вячеслав Дроков. Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.

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