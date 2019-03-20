Происшествия

Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордомКоммерсантъ 13:32

Под судом остался только ближайший соратник Барсукова Вячеслав Дроков. Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
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с чего всё началось

Лидер «тамбовской» ОПГ Барсуков приговорен к 24 годам колонии строгого режима

"В.Барсукова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ, и назначить окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей", - огласил приговор судья Артем Королев.
Интерфакс09:35

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Лидера тамбовской ОПГ приговорили к 24 годам строгого режима

Life.ru09:29

Срок для «ночного губернатора» Санкт-Петербурга

Newvz.ru18 марта в 05:51

Суд Петербурга признал Владимира Барсукова отцом тамбовского сообщества. В колонию его отправили на 24 года

Фонтанка.Ру09:29

Четверть века за ОПГ: «ночного губернатора» осудили на 24 года по делу «тамбовских»

78.ru11:44

Лидер «тамбовской» ОПГ Барсуков приговорен к 24 годам колонии строгого режима

Интерфакс09:35

«Ночному губернатору» Барсукову добавили один год к прежнему сроку

Петербургский дневник09:48

Лидер Тамбовской ОПГ приговорён к 24 годам колонии

RT на русском13:52
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Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой

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В NASA рассказали о поверхности астероида Бенну

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.
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Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
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Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
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Volvo не допустит пьяных водителей к управлению автомобилем

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Политика

Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
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Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
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Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
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Токаев призвал назвать столицу Казахстана в честь Назарбаева

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Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Политика

Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов

«Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.
Обновлено в 22:26
Экономика

Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»

Обновлено в 21:59
Финансы

Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий

По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
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Экономика

Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России

Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
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Общество

Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года

Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.
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Происшествия

На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
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«Зенит» завершил сезон в волейбольной Лиге чемпионов

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Роспотребнадзор проверяет стивидоров в Находке из-за угольной пыли

Из-за угольной пыли в бухте Врангеля проверяют стивидоровые компании: «Восточный порт», «Восточная стивидорная компания» и «Восточно-Уральский терминал».
Обновлено в 22:40
Авто

Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили

Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие

ВВС США планируют разработать имитирующие российский Су-57 цели

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Скончался народный артист Анатолий Адоскин

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Политика

Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
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"Яндекс" захватывает нашу жизнь. "Новости", "Почта", "Дзен", "Такси", "Еда" и т.п. и теперь соцсеть "Аура".
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Филип Ларсен: «Рад, что „Салавату“ удалось найти бреши в обороне»

Датский защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен поделился эмоциями от победы над «Автомобилистом» (4:2) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
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Политика

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Политика

Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»

Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
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Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
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Владимир Сергеевич Барсуков
Российский криминальный авторитет, лидер так называемой Тамбовской организованной преступной группировки из Санкт-Петербурга.
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