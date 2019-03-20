Происшествия

Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордомКоммерсантъ 13:32

Под судом остался только ближайший соратник Барсукова Вячеслав Дроков. Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
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с чего всё началось

Лидер «тамбовской» ОПГ Барсуков приговорен к 24 годам колонии строгого режима

Куйбышевский районный суд Петербурга в среду вынес приговор Владимиру Барсукову (Кумарину) и Вячеславу Дрокову по делу об организации преступного сообщества, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс09:35

Подробнее о событии

Суд Петербурга признал Владимира Барсукова отцом тамбовского сообщества. В колонию его отправили на 24 года

Фонтанка.Ру09:29

Четверть века за ОПГ: «ночного губернатора» осудили на 24 года по делу «тамбовских»

78.ru11:44

Лидер «тамбовской» ОПГ Барсуков приговорен к 24 годам колонии строгого режима

Интерфакс09:35

Лидера тамбовской ОПГ приговорили к 24 годам строгого режима

Life.ru09:29

Лидер Тамбовской ОПГ приговорён к 24 годам колонии

RT на русском13:52

«Ночному губернатору» Барсукову добавили один год к прежнему сроку

Петербургский дневник09:48

Срок для «ночного губернатора» Санкт-Петербурга

Newvz.ru18 марта в 05:51
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Армия и оружие

Порошенко пригрозил России будущими украинскими ракетами

8 марта МИД Украины пригрозил России созданием ракетного вооружения.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен

Обновлено в 13:06
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено в 12:10
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Политика

Россия отказалась от транзита газа через Украину

"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено в 10:07
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублей

Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Политика

Российский МИД вызвал посла Чехии

МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем

Недавно Тина Канделаки рассказала о том, что собирается покупать квартиру в ипотеку.
Обновлено в 09:00
Политика

Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено в 13:28
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Обновлено в 06:23
Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Футбол

Джан: «Роналду может праздновать голы так, как ему хочется»

Думаю, что Роналду может праздновать голы так, как ему хочется.
Обновлено в 12:26
Наука

Названа смертельная опасность горячего чая и кофе

Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Политика

Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск

Обновлено в 01:05
Политика

ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Гаджеты

Apple представила новые AirPods

Обновлено в 09:55
Футбол

В Испании предложили клонировать Месси

Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил, что готов клонировать нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Обновлено в 12:18
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено вчера в 09:11
Общество

Власти оштрафовали магазин за помощь бедным

Обновлено в 10:45
Общество

Семья девочки, написавшей письмо Путину, может переехать

В декабре 2018 года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину, в котором пожаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора.
Обновлено вчера в 04:40
Музыка

Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы Ленинград

Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 07:31
Экономика

DEA Фридмана закрыла сделку по покупке мексиканской Sierra Oil & Gas

Компания DEA Deutsche Erdoel AG, подконтрольная бизнесмену Михаилу Фридману, закрыла сделку по покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, говорится в сообщении DEA.
Обновлено в 11:21
Политика

Евросоюз назвал условие отсрочки Brexit

Отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможна при одобрении парламентом Соединенного Королевства сделки по Brexit.
Обновлено в 13:32
Футбол

Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 11:52
Футбол

РФС запретил «Крыльям» заявлять игроков из-за долга перед Тихоновым

«Крыльям» по итогам заседания запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед тренером.
Обновлено в 13:44
Общество

Начался приём заявок на конкурс «Доброволец России — 2019»

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ), член Общественной палаты РФ Артём Метелев на пресс-конференции сообщил о начале приёма заявок на конкурс "Доброволец России — 2019".
Обновлено в 11:58
Футбол

Аршавин стал тренером Академии «Зенита»

Андрей Аршавин стал тренером Академии «Зенита». Он будет тренировать команду 2004 года рождения вместе с Дмитрием Поляковым.
Обновлено в 05:57
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Владимир Сергеевич Барсуков
Российский криминальный авторитет, лидер так называемой Тамбовской организованной преступной группировки из Санкт-Петербурга.
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