Общество

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-мГазета.Ru 14:28

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
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