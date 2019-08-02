Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-мГазета.Ru 14:28
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
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с чего всё началось
Пользователей соцсетей возмутил пост в Facebook владельца двух крымских зоопарков Олега Зубкова, в котором он прокомментировал ситуацию с пожарами в Сибири.РИА Новости Крым04:21
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Финансы
Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,3%, хуже прогноза
Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,2 миллиарда долларов, или на 0,3% по сравнению с показателем мая, до 55,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
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Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
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Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Столичный Роспотребнадзор приостановил работу медицинского центра «Все врачи» в Тверском районе
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве приостановила работу медицинского центра «Все врачи» в Тверском районе после оформления кредитов на пациентов, преимущественно пенсионеров, под высокие проценты.
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Космос
Старый спутник системы ГЛОНАСС вышел из строя
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Общество
Гидрометцентр предупреждает об аномально холодном августе
Начало августа в Центральном федеральном округе, а также большинстве регионов Приволжского, Северо-Западного и Южного округов будет холоднее обычного.
Обновлено вчера в 03:35
Космос
Скотт Уоринг увидел на Марсе каменный забор
Обновлено в 16:59
Политика
Объяснена невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.
Обновлено в 17:55
Футбол
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Обновлено в 12:12
Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября
Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Наука
Желтые очки не помогли водителям разглядеть пешеходов ночью
Ношение очков с желтыми линзами при ночном вождении не помогает водителям быстрее реагировать на появление пешеходов.
Обновлено в 13:40
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
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Авто
На смену модели Citroen C4 придет «знаменательная новинка»
По словам Ксавье Пежо, который возглавляет отдел стратегического планирования автопроизводителя, на смену модели Citroen C4 придет «знаменательная новинка».
Обновлено в 11:54
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Футбол
ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова
Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Футбол
Руководство «Зенита» на концерте Rammstein обсуждало новый трансфер
На вопрос корреспондента «Спорт день за днем», являются ли они поклонниками творчества Rammstein, Илюхина и Медведев с улыбкой ответили: «На самом деле, обсуждаем следующий трансфер к Лиге чемпионов».
Обновлено в 17:42
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Политика
Волкер не исключил участия Трампа в переговорах по Донбассу
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп может принять предложение Киева по участию в переговорах об урегулировании ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:40
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
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Политика
Путин упростил получение права на временное проживание в России
Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Музыка
Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке
Украинская певица Maruv выпустила клип на песню «Между нами». Ролик был опубликован 2 августа на YouTube-канале MARUV Official.
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Футбол
«Спартак» объявил о переходе Ларссона
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Жена Олега Газманова показала интимное фото с мужем
Марина ответила на вопрос, есть ли чувства в браке «30+». Олег и Марина Газмановы вместе уже больше тридцати лет.
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Общество
В шведском городе ввели налог на попрошайничество
Отныне людям, которые просят милостыню на улицах, необходимо подать заявку на получение разрешения в муниципалитет Эскильтуна, а затем заплатить налог в 23 евро.
Обновлено в 10:04
Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
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Спорт
Ninja подписал контракт с Mixer и ушёл с Twitch за $ 932 миллиона
Самый популярный стример Fortnite на Twitch Тайлер Ninja Блевинс сменил стриминговую платформу.
Обновлено в 14:00
Происшествия
38-летний боксер покончил с собой
38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки совершил самоубийство утром 2 августа.
Обновлено в 14:47