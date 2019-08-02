с чего всё началось

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Финансы Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,3%, хуже прогноза Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,2 миллиарда долларов, или на 0,3% по сравнению с показателем мая, до 55,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Общество Путин подписал закон о повышении детских пособий Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.

Политика МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД «2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Здоровье Столичный Роспотребнадзор приостановил работу медицинского центра «Все врачи» в Тверском районе Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве приостановила работу медицинского центра «Все врачи» в Тверском районе после оформления кредитов на пациентов, преимущественно пенсионеров, под высокие проценты.

Общество Гидрометцентр предупреждает об аномально холодном августе Начало августа в Центральном федеральном округе, а также большинстве регионов Приволжского, Северо-Западного и Южного округов будет холоднее обычного.

Политика Объяснена невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.

Футбол Дибала отказывается переходить в «МЮ» Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале перейти в "Манчестер Юнайтед".

Политика Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.

Политика Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.

Наука Желтые очки не помогли водителям разглядеть пешеходов ночью Ношение очков с желтыми линзами при ночном вождении не помогает водителям быстрее реагировать на появление пешеходов.

Культура Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3» Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.

Авто На смену модели Citroen C4 придет «знаменательная новинка» По словам Ксавье Пежо, который возглавляет отдел стратегического планирования автопроизводителя, на смену модели Citroen C4 придет «знаменательная новинка».

Политика МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Футбол ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.

Футбол Руководство «Зенита» на концерте Rammstein обсуждало новый трансфер На вопрос корреспондента «Спорт день за днем», являются ли они поклонниками творчества Rammstein, Илюхина и Медведев с улыбкой ответили: «На самом деле, обсуждаем следующий трансфер к Лиге чемпионов».

Происшествия Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.

Политика Волкер не исключил участия Трампа в переговорах по Донбассу Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп может принять предложение Киева по участию в переговорах об урегулировании ситуации в Донбассе.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.

Политика Путин упростил получение права на временное проживание в России Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Музыка Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке Украинская певица Maruv выпустила клип на песню «Между нами». Ролик был опубликован 2 августа на YouTube-канале MARUV Official.

Шоу-бизнес Жена Олега Газманова показала интимное фото с мужем Марина ответила на вопрос, есть ли чувства в браке «30+». Олег и Марина Газмановы вместе уже больше тридцати лет.

Общество В шведском городе ввели налог на попрошайничество Отныне людям, которые просят милостыню на улицах, необходимо подать заявку на получение разрешения в муниципалитет Эскильтуна, а затем заплатить налог в 23 евро.

Интернет Apple приостановила прослушивание пользователей Siri Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.