с чего всё началось

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Культура Умерла певица Александра Стрельченко В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.

Космос Роман Бессонов о том, почему в космических проектах нужна филигранная точность "Газета.Ru" поговорила с завотделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН, участником секции по робототехнике в научно-техническом совете "Роскосмоса" Романом Бессоновым об автономных космических аппаратах, космической навигации и будущем космороботов.

Автоспорт Даниил Квят: погода не помешала команде испытать новинки Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал первые заезды на Гран-при Венгрии.

Общество Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа «Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.

Футбол «Ростов» наказали за драку ОМОНа и фанатов «Спартака» Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС оштрафовала «Ростов» на 650 тыс. руб. и условно дисквалифицировала домашнюю арену клуба на два матча за столкновение сотрудников ОМОНа с болельщиками «Спартака».

Политика Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.

Музыка В Канаде женщину от пумы спасла песня группы Metallica Жительница Канады спаслась от нападения пумы, включив песню рок-группы Metallica. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на vicnews.com.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске "Русфонд" получил все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске.

Политика Кличко прокомментировал заявление об отставке Богдана Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал заявление Андрея Богдана об отставке с поста главы офиса президента Украины.

Происшествия На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.

Политика Дональд Трамп начинает новый раунд торговой войны с Китаем Китай обещает не медлить с введением санкционных мер против товаров из США в ответ на заявленное президентом Дональдом Трампом учреждение импортных тарифов на очередной список китайских товаров.

Экономика Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.

Политика Кличко опроверг объединение с Ляшко против «зеленой чумы» Ранее Олег Ляшко на своей странице в Facebook записал видеообращение, в котором рассказал, что мэр Киева Виталий Кличко согласился объединиться с ним в борьбе с «зеленой чумой».

Политика Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Музей геральдики планируют открыть в Санкт-Петербурге в 2022 году Здание для музея Здание Биржи, которое занимает центральную часть ансамбля Стрелки Васильевского острова, передали Эрмитажу в апреле 2014 года.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Происшествия Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.

Здоровье Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.