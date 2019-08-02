Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-мГазета.Ru 14:28
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
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Пользователей соцсетей возмутил пост в Facebook владельца двух крымских зоопарков Олега Зубкова, в котором он прокомментировал ситуацию с пожарами в Сибири.РИА Новости Крым04:21
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Наука
Археологи обнаружили на дне Нила главный храм «египетской Атлантиды»
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В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
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Культура
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Космос
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"Газета.Ru" поговорила с завотделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН, участником секции по робототехнике в научно-техническом совете "Роскосмоса" Романом Бессоновым об автономных космических аппаратах, космической навигации и будущем космороботов.
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Футбол
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Политика
Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.
Обновлено в 13:45
Музыка
В Канаде женщину от пумы спасла песня группы Metallica
Жительница Канады спаслась от нападения пумы, включив песню рок-группы Metallica. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на vicnews.com.
Обновлено в 13:04
Гаджеты
Realme 8 августа представит смартфон с 64-Мп камерой
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" получил все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Общество
Сергей Скрипаль позвонил маме и рассказал о своем самочувствии
"Позвонил без повода, с мамой поговорил", — приводит слова Виктории ТАСС.
Обновлено в 14:58
Политика
Кличко прокомментировал заявление об отставке Богдана
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал заявление Андрея Богдана об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 14:41
Происшествия
На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция
Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе
Обновлено в 07:47
Политика
Дональд Трамп начинает новый раунд торговой войны с Китаем
Китай обещает не медлить с введением санкционных мер против товаров из США в ответ на заявленное президентом Дональдом Трампом учреждение импортных тарифов на очередной список китайских товаров.
Обновлено в 10:15
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено в 14:19
Политика
Кличко опроверг объединение с Ляшко против «зеленой чумы»
Ранее Олег Ляшко на своей странице в Facebook записал видеообращение, в котором рассказал, что мэр Киева Виталий Кличко согласился объединиться с ним в борьбе с «зеленой чумой».
Обновлено в 08:31
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Общество
Музей геральдики планируют открыть в Санкт-Петербурге в 2022 году
Здание для музея Здание Биржи, которое занимает центральную часть ансамбля Стрелки Васильевского острова, передали Эрмитажу в апреле 2014 года.
Обновлено в 06:09
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия
Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено в 14:34
Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Нападение пожарного с ножом на полицейских в Сургуте попало на видео
Нападение вооруженного ножом пожарного на полицейских в Сургуте попало на видео.
Обновлено в 10:05
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Maruv сняла клип на новую песню «Между нами» на русском языке
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Происшествия
В США женщина лишилась рук и ног после игр с собакой
В США женщина, проживающая в штате Огайо, после игр с собакой лишилась рук и ног.
Обновлено в 02:07