с чего всё началось

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.

Технологии Россиян предупредили о мошенниках на YouTube Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.

Политика МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Космос Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа Как оказалось, "терраскоп" размером с "Хаббл", если разместить его в оптимальной точке на орбите, можно превратить в аналог классического наземного или космического телескопа, диаметр чьего зеркала будет увеличен в 22,5-45 тысяч раз в зависимости от времени суток и погоды на Земле.

Футбол РФС наказал «Ростов» после инцидента с болельщиками «Спартака» На видео с камер наблюдений видно, как поклонники московской команды стояли в ожидании выхода после матча, когда в толпу ворвались сотрудники ОМОНа и начали избивать болельщиков дубинками.

Политика Евросоюз снова не смог выбрать единого кандидата на пост главы МВФ Евросоюз снова не смог выбрать единого кандидата на пост главы Международного валютного фонда (МВФ), 2 августа передаёт агентство Reuters.

Финансы Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.

Здоровье Минздрав определил самую медленную и самую быструю скорую в России В документе подвели итоги прошлого года. В целом по России, в 90% случаев машина скорой приезжает к пациенту за 20 минут.

Общество Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

Армия и оружие «Туполев» разработает замену транспортникам Ан-12 Компания «Туполев» займется разработкой нового среднего военно-транспортного самолета, который в перспективе сможет заменить устаревшие Ан-12.

Политика Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться на животных с использованием лука и арбалета.

Культура Певец Элджей не заплатил художнику за обложку альбома Екатеринбургский художник Никита Жижанов, ставший автором обложки альбома Монеточки «Раскраски для взрослых», обвинил рэпера Элджея в нежелании оплатить его работу – обложки альбомов и эскизы татуировок.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.

Политика Советник Зеленского Потураев назвал жителей Донбасса «гоблинами» Никаких региональных языков на Украине быть не должно — есть один государственный язык — украинский.

Футбол Женщина-судья обслужит матч за Суперкубок УЕФА Фраппар имеет опыт работы на самом высоком уровне. Ранее она обслуживала финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов.

Гаджеты В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.

Происшествия В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.

Происшествия Из-за громких хлопков остановлена одна из линий лондонской подземки По словам очевидцев, на станции раздалось несколько громких хлопков, похожих на выстрелы. В соцсетях пишут, что хлопков было не менее трех.

Армия и оружие В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика В Госдуме оценили идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.