Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»РИА Новости 12:36
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
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с чего всё началось
Пользователей соцсетей возмутил пост в Facebook владельца двух крымских зоопарков Олега Зубкова, в котором он прокомментировал ситуацию с пожарами в Сибири.РИА Новости Крым04:21
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Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Обновлено в 15:48
Космос
Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа
Как оказалось, "терраскоп" размером с "Хаббл", если разместить его в оптимальной точке на орбите, можно превратить в аналог классического наземного или космического телескопа, диаметр чьего зеркала будет увеличен в 22,5-45 тысяч раз в зависимости от времени суток и погоды на Земле.
Обновлено в 10:12
Футбол
РФС наказал «Ростов» после инцидента с болельщиками «Спартака»
На видео с камер наблюдений видно, как поклонники московской команды стояли в ожидании выхода после матча, когда в толпу ворвались сотрудники ОМОНа и начали избивать болельщиков дубинками.
Обновлено в 09:29
Политика
Евросоюз снова не смог выбрать единого кандидата на пост главы МВФ
Евросоюз снова не смог выбрать единого кандидата на пост главы Международного валютного фонда (МВФ), 2 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 15:10
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено в 09:22
Здоровье
Минздрав определил самую медленную и самую быструю скорую в России
В документе подвели итоги прошлого года. В целом по России, в 90% случаев машина скорой приезжает к пациенту за 20 минут.
Обновлено в 15:32
Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
«Туполев» разработает замену транспортникам Ан-12
Компания «Туполев» займется разработкой нового среднего военно-транспортного самолета, который в перспективе сможет заменить устаревшие Ан-12.
Обновлено в 09:31
Политика
Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом
Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться на животных с использованием лука и арбалета.
Обновлено в 15:31
Культура
Певец Элджей не заплатил художнику за обложку альбома
Екатеринбургский художник Никита Жижанов, ставший автором обложки альбома Монеточки «Раскраски для взрослых», обвинил рэпера Элджея в нежелании оплатить его работу – обложки альбомов и эскизы татуировок.
Обновлено в 13:26
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено в 12:45
Политика
Советник Зеленского Потураев назвал жителей Донбасса «гоблинами»
Никаких региональных языков на Украине быть не должно — есть один государственный язык — украинский.
Обновлено в 14:56
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
Гидрометцентр: тепло вернется только во второй половине августа
Вильфанд отметил, что, согласно долгосрочным расчетам, первая декада августа окажется холоднее второй.
Обновлено в 04:30
Футбол
Женщина-судья обслужит матч за Суперкубок УЕФА
Фраппар имеет опыт работы на самом высоком уровне. Ранее она обслуживала финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов.
Обновлено в 06:30
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 13:11
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Происшествия
Из-за громких хлопков остановлена одна из линий лондонской подземки
По словам очевидцев, на станции раздалось несколько громких хлопков, похожих на выстрелы. В соцсетях пишут, что хлопков было не менее трех.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет
США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:08
Политика
В Госдуме оценили идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.
Обновлено в 13:42
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:44
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы на членство Украины в НАТО
В ближайшие годы Украина не сможет стать членом НАТО. Такое мнение выразила экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс.
Обновлено вчера в 23:26