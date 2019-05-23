Общество
Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волюКоммерсантъ 05:13
Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
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Мы имеем в виду сейчас, скажем так, освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом. Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях. Все было четко сформулировано. Пока можно констатировать, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:43
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Происшествия
Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Общество
«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию
На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии
Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Политика
ВС Украины зарегистрировал иск по указу Зеленского о роспуске Рады
Верховный суд Украины сообщил о регистрации поступившего иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова
Обновлено в 02:45
Футбол
«Рома» представила форму с молниями на воротнике
Обновлено в 03:35
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Космос
NASA предложило всем желающим отправить свое имя на Марс
NASA предложило всем желающим отправить свое имя на Марс.
Обновлено в 09:05
Политика
Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Взятые в плен в Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие признались, что должны были совершить на территории республики ряд диверсий.
Обновлено в 08:39
Гаджеты
Huawei подготовил замену для Windows и Android
Компания Huawei подготовила замену для Windows и Android.
Обновлено в 05:00
Политика
Суд оставил без изменений приговор по делу о «сказочном» оскорблении
Постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенное в отношении Юрия Картыжева о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей оставлено без изменения, жалоба защитника Юрия Картыжева — без удовлетворения.
Обновлено в 10:20
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР
В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.
Обновлено в 07:43
Авто
Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8
Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Экономика
В лидерах снижения сегодня горно-металлургический и потребительский сектора РФ
Помимо торговых войн медвежьим настроениям поспособствовали опубликованные протоколы с последнего заседания ФРС, в которых не было ни намека на снижение ставки в этом году.
Обновлено в 09:24
Здоровье
Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше
Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.
Обновлено в 10:05
Политика
Филарет отказался выполнять условия томоса
Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Общество
В Германии проводницу уволили за съемки порно на рабочем месте
По данным СМИ, девушка является приемной дочерью политика из Христианско-демократического союза Железнодорожный концерн ФРГ Deutsche Bahn уволил 33-летнюю проводницу за съемки видео эротического характера во время работы в пригородной электричке.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
Продажи новостроек в США в апреле снизились на 7%
При нынешних темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 5,9 месяца по сравнению с 5,6 месяца в марте.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако
Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фигуру в кожаном купальнике
Светлана Лобода обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в черном кожаном бюстье, подчеркивающем пышным бюст и мини-шортах, открывающих длинные стройные ноги.
Обновлено в 06:43
Политика
Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
Обновлено в 08:47
Футбол
«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей
Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:36