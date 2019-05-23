Общество
Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волюКоммерсантъ 05:13
Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
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Мы имеем в виду сейчас, скажем так, освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом. Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях. Все было четко сформулировано. Пока можно констатировать, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:43
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