Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускатьРоссийская газета вчера в 23:19
Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье. Условия содержания признаны экологами неприемлемыми и названы "китовой тюрьмой".
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Владелец косаток в Приморье назвал «пургой» сообщения об освобождении млекопитающих
Московский Комсомолецвчера в 23:54
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Авто
Kia показала салон нового компактного кроссовера
Обновлено в 04:47
Политика
МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400
Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.
Обновлено в 02:00
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Экономика
Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ
Банк России готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:44
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы
Четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы.
Обновлено в 01:43
Общество
В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова
Обновлено в 02:45
Политика
Кравчук считает, что вернуть мир на Украину можно с помощью диалога
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что вернуть мир на Украину и прекратить военный конфликт в Донбассе можно с помощью освобождения пленных, диалога и прекращения огня.
Обновлено в 05:02
Футбол
В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей
21 мая Сергей Хусаинов в интервью изданию «Спорт день за днем», отвечая на вопрос, связаны ли ошибки судей в пользу «Локомотива» с работой в клубе экс-арбитра ФИФА Станислава Сухины, заявил, что эти ошибки не являются совпадением.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Украинские силовики потерялись и попали в плен в ДНР
По данным военных, инцидент произошел 22 мая, украинские силовики отклонились от маршрута во время движения на грузовом автомобиле.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Политика
Поставщик спецсвязи для Кремля объявлен в международный розыск
Агаронов, согласно базе СПАРК, входит в совет директоров предприятия «Каскад», которое поставляет оборудование спецсвязи для Кремля и Минобороны РФ.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Тоскане, арестовали
Водитель туристического автобуса, попавшего в среду в ДТП в Тоскане, арестован, заявили РИА Новости в прокуратуре города Сиена.
Обновлено в 04:16
Футбол
Гинер прибыл на заседание исполкома РФС
Президент ЦСКА Евгений Гинер прибыл на заседание исполкома Российского футбольного союза, которое сегодня состоится в Москве.
Обновлено в 04:52
Футбол
Погибший футболист Сала отказывался переходить в «Кардифф»
Футболист Эмилиано Сала, погибший в авиакатастрофе над Ла-Маншем, не хотел переходить в клуб Английской премьер-лиги «Кардифф».
Обновлено в 03:42
Экономика
«ПриватБанк» подал на Коломойского в суд США
Иск поступил в Канцелярский суд штата Денвер в США. Согласно материалам на сайте суда, заявление «ПриватБанка» поступило 21 мая.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода
Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.
Обновлено в 04:22
Здоровье
Диетолог рекомендовала заменить колбасу в окрошке нежирным мясом птицы
"Колбасу и ветчину, в которых содержится большое количество соли и насыщенных жиров, рекомендуется заменить нежирными диетическими сортами отварного мяса или птицы (цыпленок, индейка или кролик), в некоторых рецептах можно отдать предпочтение отварной рыбе (судак или горбуша)", – отметила Стародубова.
Обновлено в 02:39
Происшествия
У оборонного завода в Подмосковье возник пожар
Обновлено в 04:38
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Гаджеты
Эксперты рассказали, чем опасна подзарядка телефона в аэропорту
Эксперты предупредили путешественников об опасности использования USB-портов для зарядки своих мобильных устройств в аэропортах.
Обновлено в 05:07
Наука
Омичи сделают жизнь китайцев провинции Шаньдун слаще
С 1898 по 1914 год город был немецкой колонией, о чем напоминают характерные здания в его старой части.
Обновлено в 00:20
Политика
Представитель Зеленского в Верховной раде предложил сократить число депутатов
Представитель президента Украины Зеленского в Верховной раде Стефанчук предложил сократить количество депутатов парламента.
Обновлено в 01:01
Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes
Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12