Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волюКоммерсантъ 05:13

Мы имеем в виду сейчас, скажем так, освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом. Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях. Все было четко сформулировано. Пока можно констатировать, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются.

Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Общество Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных Жителям Петрозаводска администрация города «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики в день последнего звонка.

Политика Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.

Авто Kia показала салон нового кроссовера Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.

Кино Кристофер Нолан снимет свой новый фильм в Эстонии Съемки нового фильма Кристофера Нолана пройдут в Эстонии этим летом. В массовке смогут принять участие и местные жители.

Происшествия Задержан криминальный авторитет в Москве В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.

Шоу-бизнес Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Футбол Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном» Бывший вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин продлил контракт с швейцарским клубом «Сьон», футболистом которого он является с 2016 года.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери.

Спорт Бенедетти выиграл 12-я этап «Джиро д’Италия» Победителем 12-го этапа веломногодневки "Джиро д'Италия" стал итальянец Чезаре Бенедетти, выступающий за команду Bora–ansgrohe.

Энергетика Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.

Армия и оружие Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.

Экономика Forbes назвал самые дорогие бренды мира Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.

Армия и оружие Восемь украинских военных попали в плен на Донбассе Сегодня восемь украинских военных попали в плен у поселка Новотроицкое в Волновахском районе ДНР.

Армия и оружие SpaceX намерена судиться с ВВС США из-за конкурса по замене РД-180 Американская компания SpaceX подала в суд на Военно-воздушные силы США, не предоставившие ей средства в рамках конкурса по замещению российских ракетных двигателей РД-180.

Наука Учёные: новая неолитическая культура Сибири получила имя барабинской Исследование, проведённое учеными Новосибирска, позволило подтвердить существование ранее неизвестной древней культуры, определить временной период, в который её представители обитали на территории Южной Сибири, 23 мая сообщила пресс-служба Института ядерной физики СО РАН.

Политика Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Финансы Акции ВТБ взлетели более чем на 10% на новости о дивидендах Стоимость бумаг ВТБ, по данным Мосбиржи, выросла более чем на 10%, обновив максимум с ноября 2018 года.