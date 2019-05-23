Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волюКоммерсантъ 05:13

Мы имеем в виду сейчас, скажем так, освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом. Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях. Все было четко сформулировано. Пока можно констатировать, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются.

Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Происшествия На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».

Футбол Роббен может продолжить карьеру в «Лестере» Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может перебраться в Англию. Игрок покидает клуб на правах свободного агента.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Политика Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без помощи Польши Джус подтвердил, что вице-премьеры согласовали все технические детали дорожной карты по очистке экспортной нефтепроводной системы от загрязненной нефти.

Экономика Орешкин рассказал о несформированной модели роста экономики России Экономическая модель, необходимая для обеспечения роста экономики России темпами выше 3% в год, до конца не сформирована, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин ежегодной коллегии Минэкономразвития.

Финансы Акции ВТБ выросли на 10% за день Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Происшествия СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.

Политика Администрация президента Украины считает закон о люстрации противоречащим конституции Принятый в 2014 году закон «Об очищении власти» (закон о люстрации) противоречит конституции Украины, заявил заместитель главы администрации президента страны Руслан Рябошапка.

Политика Павел Дуров похвалил Зеленского за либертарианство Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале разместил пост, в котором высказался в поддержку политического курса президента Украины Владимира Зеленского.

Авто Kia показала салон нового кроссовера Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Автоспорт Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.

Политика Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".

Армия и оружие В Сирии террористы атаковали электростанцию при помощи беспилотника В сирийской провинции Хама террористы атаковали электростанцию с помощью беспилотного летательного аппарата.

Хоккей Россия победила США на ЧМ по хоккею Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.

Экономика Российские бизнесмены заинтересовались инвестициями в рынок марихуаны Некоторые российские бизнесмены развивают свои проекты на рынке легких наркотиков уже несколько лет.

Шоу-бизнес Бывшая однокурсница Гузеевой рассказала, какой она была в студенчестве Женщина отметила, что в студенчестве красота и ум Гузеевой покоряли буквально всех вокруг.

Экономика Forbes назвал самые дорогие бренды мира Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.