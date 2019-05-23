Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волюКоммерсантъ 05:13

Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
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Поручения Путина по «китовой тюрьме» не выполняются, заявили в Кремле

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В Минприроды отреагировали на отказ владельца косаток и белух их выпускать

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Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

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Владелец косаток и белух, которых содержат в бухте в Приморье, отказался выпускать их на свободу

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Владелец косаток в Приморье назвал «пургой» сообщения об освобождении млекопитающих

Московский Комсомолецвчера в 23:54
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
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РЖД и FESCO запускают транзит грузов из Японии в европейские страны

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«ПриватБанк» подал иск против Коломойского в США

Национализированный на Украине «ПриватБанк» подал судебный иск против бывшего владельца данного финансового учреждения Игоря Коломойского в США.
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В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»

Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
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В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
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Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Обновлено в 06:10
Политика

Зеленский ждет от главы Генштаба замены советских стандартов западными

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВС Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.
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Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него

Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
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Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
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Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает The Times.
Обновлено вчера в 23:15
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Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

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Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии

Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
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Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:48
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Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже

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Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Происшествия

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Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
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Политика

Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде

Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
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Общество

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Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
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Политика

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Компания Space Exploration Technologies Илона Маска подала иск в Федеральный суд США против ВВС страны с требованием возобновить конкурс на $2,3 млрд по соглашениям о разработке американского аналога российского двигателя РД-180.
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Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
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Армия и оружие

Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника

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На Кубани продают старую «Волгу» за рекордные 19 млн рублей

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