Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волюКоммерсантъ 05:13

Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.

Авто Toyota готовит конкурента Renault Captur Наши коллеги из европейского издания Automotive News, рассказывая о новых игроках рынка в сегменте небольших кроссоверов, буквально одно строкой обмолвились, что японцы из Toyota собираются наладить сборку маленького «паркетника».

Авто Названа цена нового кроссовера Renault Arkana В продаже новый кроссовер Renault Arkana появится летом этого года.

Экономика «ПриватБанк» подал иск против Коломойского в США Национализированный на Украине «ПриватБанк» подал судебный иск против бывшего владельца данного финансового учреждения Игоря Коломойского в США.

Технологии В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус» Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Происшествия В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.

Политика Зеленский ждет от главы Генштаба замены советских стандартов западными Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВС Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.

Экономика Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.

Футбол «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает The Times.

Политика Жириновский обратился к Зеленскому с предложением о Крыме Владимир Жириновский предложил новому президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать несколько действий на новом посту.

Политика Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.

Религия Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.

Общество Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».

Происшествия Автобус с российскими туристами разбился в Италии Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.

Политика Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Общество Почти половина россиян выступила за равные права для геев За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Политика SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США Компания Space Exploration Technologies Илона Маска подала иск в Федеральный суд США против ВВС страны с требованием возобновить конкурс на $2,3 млрд по соглашениям о разработке американского аналога российского двигателя РД-180.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.

Энергетика Независимые АЗС России предупредили о росте цен на бензин Представители независимых АЗС России написали письмо, в котором предупредили заместителя председателя правительства Дмитрия Козака о возможном росте цен на бензин.

Армия и оружие Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.