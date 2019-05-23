Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускатьРоссийская газета вчера в 23:19

Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье. Условия содержания признаны экологами неприемлемыми и названы "китовой тюрьмой".
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Дмитрий Песков
Мы имеем в виду сейчас, скажем так, освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом. Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях. Все было четко сформулировано. Пока можно констатировать, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:43

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Владелец «китовой тюрьмы» обещал исполнить решения властей и ученых

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Источник: владелец «китовой тюрьмы» в Приморье кроме косаток планировал продать моржей

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