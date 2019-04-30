Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в РоссииРИА Новости 12:40

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала. "Первый канал" решил провести проверку и признал, что во время голосования наблюдались некоторые "аномальности".
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Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России

РИА Новости12:40

Первый канал обсуждает ситуацию вокруг телешоу «Голос. Дети» с владельцем прав

Эхо Москвы12:31

Голландский владелец шоу «Голос. Дети» ждёт результаты расследования голосования

Говорит Москва11:26

Голландский создатель детского «Голоса» прокомментировал скандал с дочкой Алсу

Комсомольская правда11:30

Владелец прав на шоу «Голос» сообщил о консультациях с «Первым каналом»

РБК11:25

Сомнительный финал конкурса «Голос.Дети» обеспокоил голландского владельца шоу

Интерфакс11:16

Голландские хозяева забеспокоились о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»

Российская газета12:00
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Экономика

ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка

В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.
Обновлено в 08:54
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Космос

NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом

Обновлено в 02:41
Происшествия

В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек

Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика

Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:12
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Политика

Найденную в Норвегии белуху заподозрили в шпионаже в пользу РФ

Обновлено вчера в 09:25
Экономика

Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю

В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.
Обновлено в 13:08
Кино

В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея

В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Противники Мадуро направляются к президентскому дворцу в Каракасе

Обновлено в 13:41
Здоровье

Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Политика

Бутина назвала свой приговор абсурдным

Гражданка России Мария Бутина, приговоренная судом в США к 18 месяцам тюремного заключения, на телефонной пресс-конференции раскритиковала назначенное ей наказание.
Обновлено в 11:49
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено в 09:54
Космос

Качающийся джет черной дыры указал на вращение пространства-времени

Астрономы описали необычную динамику в двойной системе черной дыры и обычной звезды V404 Лебедя, в которой направление струи выбросов компактного объекта меняется на масштабе минут.
Обновлено в 11:38
Хоккей

Свечников может вернуться в состав «Каролины»

Свечников получил повреждение в ходе драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии с «Вашингтон Кэпиталз» и больше не играл в плей-офф.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Стаса Михайлова подозревают в пластике лица

В Сети поползли слухи, что Михайлов сделал подтяжку лица.
Обновлено в 05:54
Энергетика

Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти

Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
Обновлено в 08:25
Футбол

Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей

Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.
Обновлено в 12:50
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Гаджеты

Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»

Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ

Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 14:06
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро

Португалец приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 14:05
Политика

Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса.
Обновлено в 10:32
Экономика

Болгария осталась должна «Газпрому» 100 млн евро за «Южный поток»

Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

Обновлено в 08:00
Экономика

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие

Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок

Соединенные Штаты помимо развернутых на стратегических носителях 1740 ядерных боеголовок в настоящий момент располагают еще около 2050 боеголовками, которые хранятся на складах, сообщил американский "Бюллетень ученых-ядерщиков".
Обновлено в 11:41
Происшествия

В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте

Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Политика

Названы сроки проведения инаугурации Зеленского

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться до 3 июня, пишет «Страна.ua».
Обновлено в 08:32
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