Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в РоссииРИА Новости 12:40
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала. "Первый канал" решил провести проверку и признал, что во время голосования наблюдались некоторые "аномальности".
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Голландский создатель детского «Голоса» прокомментировал скандал с дочкой Алсу
Комсомольская правда11:30
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Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
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Общество
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Астрономы описали необычную динамику в двойной системе черной дыры и обычной звезды V404 Лебедя, в которой направление струи выбросов компактного объекта меняется на масштабе минут.
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Свечников может вернуться в состав «Каролины»
Свечников получил повреждение в ходе драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии с «Вашингтон Кэпиталз» и больше не играл в плей-офф.
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В Сети поползли слухи, что Михайлов сделал подтяжку лица.
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Энергетика
Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти
Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
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Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.
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Политика
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Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
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Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»
Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.
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На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 14:06
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса.
Обновлено в 10:32
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Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.
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Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
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Армия и оружие
Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок
Соединенные Штаты помимо развернутых на стратегических носителях 1740 ядерных боеголовок в настоящий момент располагают еще около 2050 боеголовками, которые хранятся на складах, сообщил американский "Бюллетень ученых-ядерщиков".
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В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте
Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Политика
Названы сроки проведения инаугурации Зеленского
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться до 3 июня, пишет «Страна.ua».
Обновлено в 08:32