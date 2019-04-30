Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью АлсуРИА Новости вчера в 12:40
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала. Первый канал решил провести проверку и признал, что во время голосования наблюдались некоторые "аномальности".
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Голландский владелец шоу «Голос. Дети» ждёт результаты расследования голосования
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