Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью АлсуРИА Новости 12:40
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала. Первый канал решил провести проверку и признал, что во время голосования наблюдались некоторые "аномальности".
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Голландский создатель детского «Голоса» прокомментировал скандал с дочкой Алсу
Комсомольская правда11:30
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