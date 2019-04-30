Культура

Владелец прав на «Голос» прокомментировал скандал с дочерью АлсуРИА Новости 18:14

По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов. Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
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Владелец прав на «Голос» прокомментировал скандал с дочерью Алсу

РИА Новости18:14

Владелец прав на шоу «Голос» сообщил о консультациях с «Первым каналом»

РБК11:25

Голландские хозяева забеспокоились о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»

Российская газета12:00

Голландский создатель детского «Голоса» прокомментировал скандал с дочкой Алсу

Комсомольская правда11:30

Первый канал обсуждает ситуацию вокруг телешоу «Голос. Дети» с владельцем прав

Эхо Москвы12:31

Сомнительный финал конкурса «Голос.Дети» обеспокоил голландского владельца шоу

Интерфакс11:16

Голландский владелец шоу «Голос. Дети» ждёт результаты расследования голосования

Говорит Москва11:26
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Происшествия

Адвокат назвала возможную дату вынесения приговора Кокорину

Обновлено в 08:41
Экология

В трех районах Сахалинской области ввели особый противопожарный режим

Обращаю внимание руководителей муниципальных образований, что особый противопожарный режим, как одна из наиболее эффективных мер по предотвращению пожаров, должен вводиться своевременно.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие

Посол РФ предостерег от концепции победы в ядерной войне

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что концепции победы в ядерной войне опасны и не соответствуют действительности.
Обновлено в 16:31
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика

В результате столкновений в Венесуэле пострадали 50 человек

Обновлено в 16:23
Политика

Косачёв оценил заявления Болтона по Венесуэле

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook прокомментировал заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Венесуэле.
Обновлено в 17:10
Авто

Кросс-купе Volkswagen Teramont X в конце мая выйдет на рынок

Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил о старте предварительных заказов на новое кросс-купе Teramont X. Первой эта модель станет доступна на китайском авторынке, а затем откроется предзаказ в США, где эти автомобили будут продавать под названием Atlass Cross Sport.
Обновлено в 09:52
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено в 14:06
Общество

Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию

Первый семинар Тони Роббинса в России, прошедший в 2018 году, вызвал широкий общественный резонанс.
Обновлено в 18:38
Политика

Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу

Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о завершении карьеры сына

Обновлено в 17:13
Общество

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Политика

Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями

Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено в 16:15
Экономика

В России могут закрыть несетевые магазины

Несетевые российские магазины могут закрыться из-за увеличения налоговой нагрузки, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 06:38
Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Политика

Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией

Обновлено в 10:38
Технологии

Результаты голосования шоу «Голос. Дети» проверят сотрудники Интерпола

Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

В Университете Северной Каролины произошла стрельба, есть погибшие

В кампусе Университета Северной Каролины в Шарлотте произошла стрельба. Погибли трое человек, еще трое ранены, сообщает местная служба NBC.
Обновлено в 18:52
Общество

Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес

Обновлено в 07:09
Происшествия

Движение ограничено на Рязанском проспекте в Москве из-за ДТП

Движение транспорта ограничено на Рязанском проспекте по правому и среднему рядам в сторону центра Москвы из-за провала грузовика под грунт после аварии.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Жанна Бадоева серьезно заболела во Вьетнаме

На съемках программы «Жизнь других» во Вьетнаме тяжело заболела Жанна Бадоева и вся ее съемочная группа.
Обновлено в 04:30
Политика

Помпео заявил, что Мадуро был готов покинуть Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью CNN заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы был готов покинуть страну 30 апреля на фоне ситуации в Боливарианской Республике.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Экономика

Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет

Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено в 18:37
Наука

В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов

Обновлено в 13:23
Авто

Мантуров подробно рассказал о парадных кабриолетах Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров подробно рассказал о новинке. Парадные кабриолеты Aurus построены по спец.заказу Министерства обороны.
Обновлено в 00:49
Происшествия

После ДТП с автобусом в Орловской области завели уголовное дело

Обновлено в 03:53
Энергетика

Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти

Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
Обновлено в 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
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