Культура
Владелец прав на «Голос» прокомментировал скандал с дочерью АлсуРИА Новости 18:14
По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов. Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
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Голландский создатель детского «Голоса» прокомментировал скандал с дочкой Алсу
Комсомольская правда11:30
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Экология
В трех районах Сахалинской области ввели особый противопожарный режим
Обращаю внимание руководителей муниципальных образований, что особый противопожарный режим, как одна из наиболее эффективных мер по предотвращению пожаров, должен вводиться своевременно.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие
Посол РФ предостерег от концепции победы в ядерной войне
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что концепции победы в ядерной войне опасны и не соответствуют действительности.
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"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
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Политика
Косачёв оценил заявления Болтона по Венесуэле
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook прокомментировал заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Венесуэле.
Обновлено в 17:10
Авто
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Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил о старте предварительных заказов на новое кросс-купе Teramont X. Первой эта модель станет доступна на китайском авторынке, а затем откроется предзаказ в США, где эти автомобили будут продавать под названием Atlass Cross Sport.
Обновлено в 09:52
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Общество
Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию
Первый семинар Тони Роббинса в России, прошедший в 2018 году, вызвал широкий общественный резонанс.
Обновлено в 18:38
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Политика
Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями
Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено в 16:15
Экономика
В России могут закрыть несетевые магазины
Несетевые российские магазины могут закрыться из-за увеличения налоговой нагрузки, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 06:38
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Технологии
Результаты голосования шоу «Голос. Дети» проверят сотрудники Интерпола
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
В Университете Северной Каролины произошла стрельба, есть погибшие
В кампусе Университета Северной Каролины в Шарлотте произошла стрельба. Погибли трое человек, еще трое ранены, сообщает местная служба NBC.
Обновлено в 18:52
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Обновлено в 07:09
Происшествия
Движение ограничено на Рязанском проспекте в Москве из-за ДТП
Движение транспорта ограничено на Рязанском проспекте по правому и среднему рядам в сторону центра Москвы из-за провала грузовика под грунт после аварии.
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Шоу-бизнес
Жанна Бадоева серьезно заболела во Вьетнаме
На съемках программы «Жизнь других» во Вьетнаме тяжело заболела Жанна Бадоева и вся ее съемочная группа.
Обновлено в 04:30
Политика
Помпео заявил, что Мадуро был готов покинуть Венесуэлу
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью CNN заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы был готов покинуть страну 30 апреля на фоне ситуации в Боливарианской Республике.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Экономика
Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет
Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
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Наука
В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов
Обновлено в 13:23
Авто
Мантуров подробно рассказал о парадных кабриолетах Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров подробно рассказал о новинке. Парадные кабриолеты Aurus построены по спец.заказу Министерства обороны.
Обновлено в 00:49
Энергетика
Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти
Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
Обновлено в 08:25