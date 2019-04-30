Культура

Владелец прав на «Голос» прокомментировал скандал с дочерью АлсуРИА Новости 18:14

По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов. Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
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Владелец прав на «Голос» прокомментировал скандал с дочерью Алсу

РИА Новости18:14

Сомнительный финал конкурса «Голос.Дети» обеспокоил голландского владельца шоу

Интерфакс11:16

Голландские хозяева забеспокоились о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»

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РБК11:25

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Эхо Москвы12:31

Голландский владелец шоу «Голос. Дети» ждёт результаты расследования голосования

Говорит Москва11:26
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:31, Ашберн
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