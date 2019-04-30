Культура
Владелец прав на «Голос» прокомментировал скандал с дочерью АлсуРИА Новости 18:14
По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов. Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
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Голландский создатель детского «Голоса» прокомментировал скандал с дочкой Алсу
Комсомольская правда11:30
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