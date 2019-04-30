Культура
Владелец прав на «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью АлсуГазета.Ru 14:23
Ситуацию среди прочих прокомментировал также бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев, назвавший "мифом" версию, по которой Микелла победила в конкурсе благодаря поддержке звезд шоу-бизнеса, якобы активно призывавших голосовать за юную артистку в соцсетях.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Голландский создатель детского «Голоса» прокомментировал скандал с дочкой Алсу
Комсомольская правда11:30
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:26, Ашберн
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Общество
Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО
«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины
Обновлено в 12:24
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
15 апреля оператор "Северного потока - 2" заявил, что "спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода".
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Политика
Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Политика
Советник Трампа поставил ультиматум приближенным Мадуро
Каких-либо доказательств, что приближенные Мадуро выразили готовность выступить против него, Болтон не привел.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Футбол
Акинфеев поделился мнением о вратарях сборной России
Экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о вратарях национальной команды.
Обновлено в 15:32
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Авто
Aurus полностью рассекретил кабриолет для парада Победы
За 10 дней до парада Победы Aurus представил новый кабриолет — четвертую модель после седана и лимузина Senat, а также минивэна Arsenal.
Обновлено вчера в 17:03
Космос
На МКС возникли неполадки с системой электропитания
В NASA обнаружили проблему с системой электропитания на американском сегменте Международной космической станции.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
В ответ Зеленский опубликовал пространное обращение, где заявил, что российским властям не удастся "соблазнить" такое большое число украинцев российскими паспортами, - разве что "купятся" те, кому так удобнее зарабатывать деньги в России, а также те, кто спасается от уголовного преследования на Украине.
Обновлено в 06:50
Кино
Венсан Кассель станет злодеем в «Мире Дикого запада»
По их данным, Кассель появится в новом сезоне в роли злодея.
Обновлено в 16:09
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 7 Pro получил поддержку Fortnite
Напомним, что недавно один из боссов компании Realme заявил, что смартфон Realme 3 Pro поддерживает игру Fortnite, а Redmi Note 7 Pro – нет.
Обновлено в 07:51
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Политика
Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы
По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы.
Обновлено в 14:34
Экономика
«Сургутнефтегаз» в I квартале получил 82,8 млрд рублей убытка по РСБУ
Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил в январе-марте 2010 года 82,728 млрд руб. против чистой прибыли в размере 62,08 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 16:51
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Футбол
Фанаты минского «Динамо» требуют отставки экс-тренера «Спартака»
Пилипчук возглавил команду 1 февраля этого года.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес
Вдове Дмитрия Марьянова стало плохо после встречи с Ириной Лобачевой
Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.
Обновлено в 09:06