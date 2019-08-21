Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцевREGNUM вчера в 22:44
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza. В объявлении о вакансии шеф-повара указывалось, что в качестве кандидатов не будут рассматриваться «никакие украинцы или другие подобные».
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Общество
Новая книга Виктора Пелевина вышла в продажу
Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» выходит в продажу 22 августа.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Кинувшего в бойца ОМОНа мусорную урну оставили под арестом
Московский городской суд принял решение оставить под арестом Евгения Коваленко, который обвиняется в нападении на бойца спецназа ОМОН во время несанкционированного митинга оппозиции в Москве 27 июля.
Обновлено в 07:42
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено 20 августа в 14:52
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 07:14
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Как сообщало ИА REGNUM, СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года между Россией и США и будет действовать до февраля 2021 года.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»
Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
Обновлено в 02:10
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление немецкой делегации о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление приехавшего в Крым главы немецкой делегации, члена общественной организации Druschba Global Дирка Нессениуса о ситуации на полуострове.
Обновлено в 07:38
Музыка
Певице Наргиз запретили исполнять песни Фадеева
Певица Наргиз Закирова сообщила, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева исполнять созданные им композиции.
Обновлено в 08:16
Кино
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Общество
В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков
Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Культура
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Латвийская певица Лайма Вайкуле провела собственный фестиваль "Рандеву" в Юрмале в то время, когда "Новая волна" должна была вернуться в Латвию, тем самым показав, что "наш конкурс там не нужен", рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" российский композитор Игорь Крутой.
Обновлено в 07:49
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Авто
Первый Hyundai Palisade застали в России
В российском представительстве Hyundai в комментарии изданию отдельно подчеркнули, что не имеют никакого отношения к первому в России экземпляру Palisade.
Обновлено в 07:17
Происшествия
На Урал направили комиссию МВД, где полицейских задержали за изнасилование
Обновлено в 07:41
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
В Чечне на газовой заправке произошел взрыв
Газовая заправка взорвалась в селе Серноводское Сунженского района Чечни. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава района Назарбек Терхоев.
Обновлено в 06:37
Технологии
Второй пилот: 5G запускают в «Москва-Сити» и на Воробьевых горах
Сотовые операторы начали тестировать 5G в столице –– в первые дни августа пилотную зону на Тверской открыл Tele2, а теперь две аналогичные –– в Москва-Сити и на Воробьевых горах –– запускает первым из сотовых компаний «большой тройки» «Мегафон».
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Алтайский следователь-насильник вышел на свободу и напал на женщину
Бывший следователь следственного отдела СК России по республике Горный Алтай Александр Сатлаев, осуждённый в 2015 году за изнасилования и выпущенный по условно-досрочному освобождению, совершил новое нападение на женщину.
Обновлено в 06:43