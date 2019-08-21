Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцевREGNUM вчера в 22:44
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza. В объявлении о вакансии шеф-повара указывалось, что в качестве кандидатов не будут рассматриваться «никакие украинцы или другие подобные».
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с чего всё началось
В итоге Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал в городскую прокуратуру заявление о совершении преступления, обвинив владельца ресторана в разжигании ненависти на национальной почве, сообщает издание Gazeta Wyborcza.News.ruвчера в 19:19
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Политика
Сегодня Медведев приедет на открытие WorldSkills в Казань
Обновлено в 01:50
Политика
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Происшествия
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В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
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Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
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Общество
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Общество
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Происшествия
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Обновлено в 03:42
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
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Обновлено в 03:40
Футбол
Роналду заявил, что не против пообедать с Месси
Обновлено в 02:20
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
Обновлено в 03:45
Авто
Представлен трехрядный компактвэн Suzuki XL6
«Шестерка» создана совместным предприятием Maruti Suzuki специально для рынка Индии и представляет собой премиум-версию компактвэна Suzuki Ertiga, который дебютировал в прошлом году.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
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Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Он написал обращение главе Минфина Антону Силуанову, сообщает RT.
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Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Наука
Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала США
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Обновлено 19 августа в 20:29
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено 20 августа в 14:24
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задолжал по налогам 434 тысячи рублей, передает РИА "Новости".
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Политика
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Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Общество
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Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену
Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета
Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
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Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Футбол
«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44