с чего всё началось

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza. В объявлении о вакансии шеф-повара указывалось, что в качестве кандидатов не будут рассматриваться «никакие украинцы или другие подобные».

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