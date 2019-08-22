с чего всё началось

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza. В объявлении о вакансии шеф-повара указывалось, что в качестве кандидатов не будут рассматриваться «никакие украинцы или другие подобные».

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