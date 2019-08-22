Общество

Владелец польского ресторана оскорбил украинцевREGNUM вчера в 22:44

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza. В объявлении о вакансии шеф-повара указывалось, что в качестве кандидатов не будут рассматриваться «никакие украинцы или другие подобные».
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с чего всё началось
В итоге Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал в городскую прокуратуру заявление о совершении преступления, обвинив владельца ресторана в разжигании ненависти на национальной почве, сообщает издание
 Gazeta Wyborcza.
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