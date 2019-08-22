Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцевREGNUM вчера в 22:44
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza. В объявлении о вакансии шеф-повара указывалось, что в качестве кандидатов не будут рассматриваться «никакие украинцы или другие подобные».
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с чего всё началось
В итоге Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал в городскую прокуратуру заявление о совершении преступления, обвинив владельца ресторана в разжигании ненависти на национальной почве, сообщает издание Gazeta Wyborcza.News.ruвчера в 19:19
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Космос
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Футбол
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Обновлено вчера в 06:34
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Компания Toyota готовит к выходу на рынок новый серийный кросс-вэн, построенный на базе концепта TJ Cruiser.
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Обновлено вчера в 18:57
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
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Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).
Обновлено в 01:43
Кино
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Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено 20 августа в 20:00
Политика
Президент Финляндии приветствовал Путина по-русски
Открывая переговоры в Президентском дворце в Хельсинки, президент Финляндии Саули Ниинисте приветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке.
Обновлено вчера в 10:46
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Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера
Обновлено вчера в 10:47
Общество
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Обновлено в 01:05
Финансы
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Политика
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Сегодня, 22 августа, на административных зданиях столицы Донбасса флаги Донецкой Народной Республики (ДНР) были заменены на российские триколоры.
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Среди первых: Кузбасс лидирует по передозировкам наркотиков
Для сравнения, наши соседи — Новосибирская область заняла шестое место с показателем 18,7 случаев на 100 тыс населения, сообщает «РБК».
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек
Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:54
Политика
Новая Зеландия свяжется с властями Украины из-за продаж «манифеста» стрелка из Крайстчерча
Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случая продажи на ее территории "манифеста" Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче 15 марта текущего года.
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Армия и оружие
Шойгу сообщил об осложнении обстановки на западе и востоке России
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Стартовали съемки ситкома «Заклятые друзья» с Егором Бероевым и Александром Робаком
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Обновлено вчера в 23:01
Технологии
В Пскове нашли холодильник XVII века
В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
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Наука
Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала США
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Обновлено 19 августа в 20:29
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Саратов вошел в топ-3 городов, из которых жители хотят уехать навсегда
Обновлено вчера в 02:54
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00