Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускатьРБК 01:21

Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

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