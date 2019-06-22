Футбол

Владелец «Торпедо»: удивился реакции болельщиков на ЛебеденкоЧемпионат 14:05

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев после победы со счётом 5:0 в товарищеском матче с «Шеффилдом» прокомментировал поведение фанатов, которые оскорбляли нападающего команды Игоря Лебеденко.
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Основной акционер: «Торпедо» достойно играть в РПЛ, но мы не команда-лифт»

Sport24.ru13:28

Лебеденко: футболистов «Торпедо» просили не забивать «Шеффилду» больше пяти голов

ТАСС13:56

Фанаты «Торпедо» оскорбляют Лебеденко на матче с «Шеффилдом»

РИА Новости11:45

Роман Авдеев: «Набором футболистов в „Торпедо“ занимается Игнашевич. Я в эти дела точно не лезу»

Sportbox.RU14:06

Владелец «Торпедо»: удивился реакции болельщиков на Лебеденко

Чемпионат14:05

Президент «Торпедо» оценила роль Лебеденко в команде

Матч ТВ14:44

Владелец «Торпедо»: удивлен реакцией болельщиков на трансфер Лебеденко

Газета.Ru14:54
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Политика

Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян

Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Политика

Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.
Обновлено в 02:43
Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Футбол

Сергей Степашин: Владимир Путин никогда не будет жить по формуле: снял портупею – рассыпался

Был довольно узкий круг, в том числе там был Сергей Вадимович Степашин.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Общество

Московская выпускница стала единственной стобалльницей ЕГЭ по китайскому языку в России

Столичная выпускница Анастасия Андрюнина единственная во всей стране сдала Единый государственный экзамен по китайскому языку на 100 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:02
Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Культура

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Обновлено в 17:28
Авто

Кроссовер Hyundai Venue пользуется огромным спросом

Новый кроссовер Hyundai Venue, выйдя в продажу 21 мая этого года, меньше чем за месяц собрал в Индии более 33 тысяч предоплаченных заказов.
Обновлено в 03:37
Общество

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июня

Общий фон недели с 24 по 30 июня ожидается не совсем простым.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи

На снимках актриса позирует без косметики.
Обновлено в 13:40
Футбол

Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Игры

Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo

Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Лидер System of a Down вступился за сестер Хачатурян

Обновлено в 09:12
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Общество

Ilta-Sanomat (Финляндия): в финских домах с советскими военнопленными обычно обращались хорошо (Ilta-Sanomat)

С советскими военнопленными, занятыми у финнов на сельскохозяйственных работах, часто обращались лучше, чем предписывали строгие правила.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео

Обновлено в 10:16
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Общество

Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено в 17:27
Хоккей

Четверо россиян выбраны в пятом раунде драфта НХЛ

Завершился пятый раунд драфта НХЛ-2019.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие

США атаковали компьютерные системы Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Ирана.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Авто

Ford представил компактный электрический кроссовер

Компания Ford представила полностью электрическую версию компактного кроссовера Territory, специально разработанного для китайского рынка.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено в 17:17
Политика

Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" обвинил россиян в "наглости", дошедшей до крайней степени.
Обновлено в 17:55
Политика

Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным

Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:40
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Торпедо
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Основан 17 августа 1924 года на базе футбольной команды РДПК. 3-кратный чемпион СССР, 6-кратный обладатель Кубка СССР, обладатель первого в новейшей истории Кубка России.
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