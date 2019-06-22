Владелец «Торпедо»: удивился реакции болельщиков на ЛебеденкоЧемпионат 14:05

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев после победы со счётом 5:0 в товарищеском матче с «Шеффилдом» прокомментировал поведение фанатов, которые оскорбляли нападающего команды Игоря Лебеденко.

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