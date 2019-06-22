Футбол
Владелец «Торпедо»: удивился реакции болельщиков на ЛебеденкоЧемпионат 14:05
Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев после победы со счётом 5:0 в товарищеском матче с «Шеффилдом» прокомментировал поведение фанатов, которые оскорбляли нападающего команды Игоря Лебеденко.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:27, Вашингтон
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Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян
Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
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Обновлено в 02:43
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Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
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Футбол
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В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
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Обновлено в 17:28
Авто
Кроссовер Hyundai Venue пользуется огромным спросом
Новый кроссовер Hyundai Venue, выйдя в продажу 21 мая этого года, меньше чем за месяц собрал в Индии более 33 тысяч предоплаченных заказов.
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Общество
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июня
Общий фон недели с 24 по 30 июня ожидается не совсем простым.
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На снимках актриса позирует без косметики.
Обновлено в 13:40
Футбол
Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Игры
Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo
Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Лидер System of a Down вступился за сестер Хачатурян
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В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): в финских домах с советскими военнопленными обычно обращались хорошо (Ilta-Sanomat)
С советскими военнопленными, занятыми у финнов на сельскохозяйственных работах, часто обращались лучше, чем предписывали строгие правила.
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Происшествия
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Обновлено в 10:16
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
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Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 17:27
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Четверо россиян выбраны в пятом раунде драфта НХЛ
Завершился пятый раунд драфта НХЛ-2019.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
США атаковали компьютерные системы Ирана
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Ирана.
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Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
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Авто
Ford представил компактный электрический кроссовер
Компания Ford представила полностью электрическую версию компактного кроссовера Territory, специально разработанного для китайского рынка.
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Футбол
«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом
Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
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Политика
Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" обвинил россиян в "наглости", дошедшей до крайней степени.
Обновлено в 17:55
Политика
Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным
Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
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