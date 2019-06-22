Футбол
Владелец «Торпедо»: удивился реакции болельщиков на ЛебеденкоЧемпионат 14:05
Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев после победы со счётом 5:0 в товарищеском матче с «Шеффилдом» прокомментировал поведение фанатов, которые оскорбляли нападающего команды Игоря Лебеденко.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Авто
Кроссовер Hyundai Venue пользуется огромным спросом
Новый кроссовер Hyundai Venue, выйдя в продажу 21 мая этого года, меньше чем за месяц собрал в Индии более 33 тысяч предоплаченных заказов.
Обновлено в 03:37
Политика
Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии
Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Общество
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июня
Общий фон недели с 24 по 30 июня ожидается не совсем простым.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Общество
Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 17:27
Политика
Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.
Обновлено в 18:30
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.
Обновлено в 13:06
Игры
Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo
Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Футбол
Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе
Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».
Обновлено в 15:06
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»
МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Общество
Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал
Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено в 07:43
Авто
Volvo привезет фуру-мечту дальнобойщиков в РФ
Шведский автопроизводитель намерен начать поставки седельного тягача Volvo FH XXL в Россию уже этой осенью.
Обновлено в 03:54
Гаджеты
В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400
Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:26
Здоровье
Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?
В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале
Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».
Обновлено в 08:19
Гаджеты
Xiaomi показала на видео и рендерах новый смартфон CC9
Обновлено в 14:00
Культура
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин: «Мы не планируем свадьбу с Виталиной, я честно об этом говорю»
Обновлено в 11:00
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18