Футбол

Владелец «Торпедо»: удивился реакции болельщиков на ЛебеденкоЧемпионат 14:05

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев после победы со счётом 5:0 в товарищеском матче с «Шеффилдом» прокомментировал поведение фанатов, которые оскорбляли нападающего команды Игоря Лебеденко.
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Основной акционер: «Торпедо» достойно играть в РПЛ, но мы не команда-лифт»

Sport24.ru13:28

Лебеденко: футболистов «Торпедо» просили не забивать «Шеффилду» больше пяти голов

ТАСС13:56

Фанаты «Торпедо» оскорбляют Лебеденко на матче с «Шеффилдом»

РИА Новости11:45

Роман Авдеев: «Набором футболистов в „Торпедо“ занимается Игнашевич. Я в эти дела точно не лезу»

Sportbox.RU14:06

Владелец «Торпедо»: удивился реакции болельщиков на Лебеденко

Чемпионат14:05

Президент «Торпедо» оценила роль Лебеденко в команде

Матч ТВ14:44

Владелец «Торпедо»: удивлен реакцией болельщиков на трансфер Лебеденко

Газета.Ru14:54
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Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Авто

Кроссовер Hyundai Venue пользуется огромным спросом

Новый кроссовер Hyundai Venue, выйдя в продажу 21 мая этого года, меньше чем за месяц собрал в Индии более 33 тысяч предоплаченных заказов.
Обновлено в 03:37
Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Общество

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июня

Общий фон недели с 24 по 30 июня ожидается не совсем простым.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Массовая драка около военкомата в Татарстане попала на видео

Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Общество

Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено в 17:27
Политика

Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.
Обновлено в 18:30
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения

Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.
Обновлено в 13:06
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Игры

Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo

Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Футбол

Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе

Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».
Обновлено в 15:06
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Общество

Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал

Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено в 07:43
Авто

Volvo привезет фуру-мечту дальнобойщиков в РФ

Шведский автопроизводитель намерен начать поставки седельного тягача Volvo FH XXL в Россию уже этой осенью.
Обновлено в 03:54
Гаджеты

В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400

Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Политика

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:26
Здоровье

Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?

В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале

Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».
Обновлено в 08:19
Гаджеты

Xiaomi показала на видео и рендерах новый смартфон CC9

Обновлено в 14:00
Культура

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Происшествия

На северо-востоке Москвы в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин: «Мы не планируем свадьбу с Виталиной, я честно об этом говорю»

Обновлено в 11:00
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Основан 17 августа 1924 года на базе футбольной команды РДПК. 3-кратный чемпион СССР, 6-кратный обладатель Кубка СССР, обладатель первого в новейшей истории Кубка России.
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