Футбол

Владелец «Спартака» рассказал о заседании совета директоров клуба
Газета.Ru
11:34

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун подвел итоги заседания совета директоров клуба, которое прошло 18 декабря.
Газета.Ru11:34

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Владелец «Спартака» рассказал о заседании совета директоров клуба

Газета.Ru11:34

Совет директоров поставил перед «Спартаком» задачу стать чемпионом РПЛ в сезоне-2018/19

ТАСС09:49

А. Федун: задача «Спартака» — стать чемпионом

Чемпионат09:37

Андрей Федун рассказал о целях на сезон и решении по Глушакову

Матч ТВ09:46

Андрей Федун рассказал о целях на сезон и решении по Глушакову

Sportbox.RU09:46

Итоги совета директоров «Спартака». В клубе - изменения

Спорт-Экспресс11:50

А. Федун: «Задачи остались те же. „Спартак“ должен стать чемпионом России»

Sport24.ru09:43
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Лишние дни отдыха после матча Лиги Европы не пошли на пользу "Милану", "россонери" так и не смогли забить "Болонье" в гостях, имея громадное преимущество во владении мячом.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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