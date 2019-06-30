Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил возможный уход Зе ЛуишаProstoProSport 13:24
По информации СМИ, нападающий московского «Спартака» Зе Луиш станет игроком «Порту». Владелец красно-белых Леонид Федун подтвердил слухи о возможном уходе игрока, отметив, что руководство клуба не горит желанием продавать своего футболиста.
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