Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун: И стадион тоже оставлю болельщикамКомсомольская правда 08:20

Акционерами клуба могут стать фанаты народной команды.
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Стадион «Спартака» тоже перейдет болельщикам

Советский спорт09:54

Владелец «Спартака» Леонид Федун: И стадион тоже оставлю болельщикам

Комсомольская правда08:20

Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

RT на русском11:21

Леонид Федун: «Стадион „Открытие“ также перейдет болельщикам „Спартака“»

Матч ТВ10:20

Федун: стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

Чемпионат09:20

Леонид Федун пообещал отдать «Открытие Арену» болельщикам «Спартака»

РБК12:38

Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»

РИА Новости21 июня в 11:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
Общество

Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций

Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Политика

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол

В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФ

Как сообщает РИА "Новости", футбольные майки с лозунгами против "агрессии России" надели футболисты тбилисского "Локомотива", кутаисского "Торпедо" и клуба "Рустави".
Обновлено в 09:19
Здоровье

На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи

Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Появилась информация о принятом Россией на вооружение комплексе С-500

Обновлено в 12:17
Спорт

Российские гимнастки завоевали еще одно золото Европейских игр

Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала женщинам ценный совет

Пугачева дала совет женщинам, как добиться успеха с мужчинами.
Обновлено в 09:25
Политика

Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке

Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Космос

Космические стартапы Индии предлагают новые технологические решения и разжигают интерес инвесторов

Bellatrix и Kawa являются двумя из более чем десятка индийских стартапов, разрабатывающих спутники, ракеты и связанные с ними системы поддержки — они могут использоваться для различных отраслей промышленности.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС

На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Футбол

Мирзов — о победе над «Спартаком»: премиальные заплатили хорошие

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов признался, что команда получила хорошие премиальные за победу над «Спартаком» (3:0) в матче второго круга Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19.
Обновлено в 13:02
Политика

Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.
Обновлено в 09:09
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Наука

Новые исследования показывают ледяную Гренландию в будущем

Группа ученых установила в ходе исследования, что уровень Мирового океана через 80 лет может увеличиться с 5 до 33 см. Причиной станет таяние ледников Гренландии.
Обновлено вчера в 05:11
Политика

Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2»

Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей

Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева устала сидеть на жесткой диете

Похоже, Лариса Гузеев решила тщательно поработать над внешностью.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Дагестане

Обновлено в 04:04
Происшествия

Участников акции против репрессий в Петербурге задерживает полиция

Полиция в Петербурге задержала по меньшей мере двоих участников схода в рамках всероссийской акции «Общество требует справедливости».
Обновлено в 12:03
Политика

Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Интернет

В Иране нашли эффективный способ блокировки Telegram

Стоит отметить, что данные меры блокировки затрагивают только новых пользователей Telegram или тех, кто вышел из аккаунта на всех своих устройствах.
Обновлено в 09:02
Политика

У парламента в Тбилиси вновь начались протесты

Перед зданием парламента в Тбилиси возобновилась акция протеста, пишет в воскресенье, 23 июня, «РИА Новости».
Обновлено в 14:13
Путешествия

Booking.com определил самые гостеприимные страны мира

Обновлено 21 июня в 07:48
Футбол

Женская сборная Норвегии вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Женская сборная Норвегии обыграла команду Австралии в 1/8 финала чемпионата мира. Норвежки выиграли в серии послематчевых пенальти.
Обновлено вчера в 18:18
Здоровье

Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой

Обновлено в 12:42
Политика

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

Обновлено в 13:10
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Шесть человек задержаны после митинга на проспекте Сахарова в Москве

Участники акции выступали против политических репрессий, произвола полиции, а также за смягчение наркотической статьи и поимки заказчиков дела против журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 13:30
Автоспорт

Риккардо дважды оштрафован и потерял все очки

После длительного разбирательства стюарды Гран При Франции приняли решение оштрафовать Даниэля Риккардо за события на последнем круге гонки, причём дважды.
Обновлено в 13:51
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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