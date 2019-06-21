Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун: И стадион тоже оставлю болельщикамКомсомольская правда 08:20
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
Общество
Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций
Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФ
Как сообщает РИА "Новости", футбольные майки с лозунгами против "агрессии России" надели футболисты тбилисского "Локомотива", кутаисского "Торпедо" и клуба "Рустави".
Обновлено в 09:19
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи
Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Появилась информация о принятом Россией на вооружение комплексе С-500
Обновлено в 12:17
Спорт
Российские гимнастки завоевали еще одно золото Европейских игр
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала женщинам ценный совет
Пугачева дала совет женщинам, как добиться успеха с мужчинами.
Обновлено в 09:25
Политика
Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Космос
Космические стартапы Индии предлагают новые технологические решения и разжигают интерес инвесторов
Bellatrix и Kawa являются двумя из более чем десятка индийских стартапов, разрабатывающих спутники, ракеты и связанные с ними системы поддержки — они могут использоваться для различных отраслей промышленности.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС
На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Футбол
Мирзов — о победе над «Спартаком»: премиальные заплатили хорошие
Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов признался, что команда получила хорошие премиальные за победу над «Спартаком» (3:0) в матче второго круга Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19.
Обновлено в 13:02
Политика
Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.
Обновлено в 09:09
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Наука
Новые исследования показывают ледяную Гренландию в будущем
Группа ученых установила в ходе исследования, что уровень Мирового океана через 80 лет может увеличиться с 5 до 33 см. Причиной станет таяние ледников Гренландии.
Обновлено вчера в 05:11
Политика
Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2»
Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей
Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева устала сидеть на жесткой диете
Похоже, Лариса Гузеев решила тщательно поработать над внешностью.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Участников акции против репрессий в Петербурге задерживает полиция
Полиция в Петербурге задержала по меньшей мере двоих участников схода в рамках всероссийской акции «Общество требует справедливости».
Обновлено в 12:03
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Интернет
В Иране нашли эффективный способ блокировки Telegram
Стоит отметить, что данные меры блокировки затрагивают только новых пользователей Telegram или тех, кто вышел из аккаунта на всех своих устройствах.
Обновлено в 09:02
Политика
У парламента в Тбилиси вновь начались протесты
Перед зданием парламента в Тбилиси возобновилась акция протеста, пишет в воскресенье, 23 июня, «РИА Новости».
Обновлено в 14:13
Путешествия
Booking.com определил самые гостеприимные страны мира
Обновлено 21 июня в 07:48
Футбол
Женская сборная Норвегии вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Женская сборная Норвегии обыграла команду Австралии в 1/8 финала чемпионата мира. Норвежки выиграли в серии послематчевых пенальти.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Шесть человек задержаны после митинга на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции выступали против политических репрессий, произвола полиции, а также за смягчение наркотической статьи и поимки заказчиков дела против журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 13:30
Автоспорт
Риккардо дважды оштрафован и потерял все очки
После длительного разбирательства стюарды Гран При Франции приняли решение оштрафовать Даниэля Риккардо за события на последнем круге гонки, причём дважды.
Обновлено в 13:51