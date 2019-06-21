Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун: И стадион тоже оставлю болельщикамКомсомольская правда 08:20
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Единоборства
Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга
Обновлено вчера в 07:45
Футбол
Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме
На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.
Обновлено в 16:43
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала золото Европейских игр в многоборье
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье II Европейских игр в Минске.
Обновлено вчера в 13:52
Космос
Американский военный спутник запустят с борта МКС 27 июня
С борта Международной космической станции (МКС) в четверг, 27 июня, будет выведен малый космический аппарат Red-Eye.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка
В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка.
Обновлено в 14:53
Политика
В Совфеде допустили новые ограничительные меры против Грузии
Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может ввести в отношении Грузии новые ограничительные меры.
Обновлено в 13:49
Происшествия
На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами
Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 15:45
Политика
СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая
Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Обновлено в 16:56
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:09
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»
Обновлено в 15:28
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится
21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля, однако эта мера не касалась двух грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в РФ — Georgian Airways и MyWay Airlines.
Обновлено вчера в 10:18
ЖКХ
В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской
После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Рассекречены документы об обороне Брестской крепости
Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Армия и оружие
Британские морпехи награждают новобранцев рисунками свастики на груди
Обновлено в 09:02
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах
Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:01
Общество
В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»
На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 16:34
Происшествия
Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине
В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес
Подписчики спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой
Оказалось, что на нее очень сильно похожа младшая сестра Карина.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Грозном уничтожен напавший на сотрудников ДПС
В Грозном уничтожен бандит, напавший на сотрудников ДПС, сообщил «Интерфаксу» источник в СКФО.
Обновлено в 13:50
Политика
ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
Как сообщает ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины.
Обновлено в 16:59
Футбол
Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде
В Мадриде сошлись легенды «Реала» и «Челси». И устроили звездопад и голевую феерию.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Экономика
FT узнала об интересе Evraz к покупке актива British Steel
Российские металлургическая группа Evraz, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Роман Абрамович, заинтересована в приобретении актива British Steel, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:40
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Патриарх-католикос Илия Второй призвал население Грузии к осторожности
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы с российской территории на территорию Грузии.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Колпино двухлетний малыш выпал из окна восьмого этажа
Обновлено в 05:57
Футбол
Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 17:11