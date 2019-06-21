Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун: И стадион тоже оставлю болельщикамКомсомольская правда 08:20

Акционерами клуба могут стать фанаты народной команды.
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Леонид Федун: «Стадион „Открытие“ также перейдет болельщикам „Спартака“»

Матч ТВ10:20

Леонид Федун пообещал отдать «Открытие Арену» болельщикам «Спартака»

РБК12:38

Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

RT на русском11:21

Стадион «Спартака» тоже перейдет болельщикам

Советский спорт09:54

Федун: стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

Чемпионат09:20

Владелец «Спартака» Леонид Федун: И стадион тоже оставлю болельщикам

Комсомольская правда08:20

Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»

РИА Новости21 июня в 11:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Единоборства

Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга

Обновлено вчера в 07:45
Футбол

Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме

На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.
Обновлено в 16:43
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала золото Европейских игр в многоборье

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье II Европейских игр в Минске.
Обновлено вчера в 13:52
Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Обновлено в 12:01
Космос

Американский военный спутник запустят с борта МКС 27 июня

С борта Международной космической станции (МКС) в четверг, 27 июня, будет выведен малый космический аппарат Red-Eye.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка.
Обновлено в 14:53
Политика

В Совфеде допустили новые ограничительные меры против Грузии

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может ввести в отношении Грузии новые ограничительные меры.
Обновлено в 13:49
Происшествия

На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами

Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 15:45
Политика

СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая

Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Обновлено в 16:56
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Обновлено в 17:09
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

Обновлено в 15:28
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится

21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля, однако эта мера не касалась двух грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в РФ — Georgian Airways и MyWay Airlines.
Обновлено вчера в 10:18
ЖКХ

В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской

После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие

Рассекречены документы об обороне Брестской крепости

Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Армия и оружие

Британские морпехи награждают новобранцев рисунками свастики на груди

Обновлено в 09:02
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах

Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

Уроженку России обнаружили мертвой в США

Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:01
Общество

В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»

На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 16:34
Происшествия

Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Подписчики спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой

Оказалось, что на нее очень сильно похожа младшая сестра Карина.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Грозном уничтожен напавший на сотрудников ДПС

В Грозном уничтожен бандит, напавший на сотрудников ДПС, сообщил «Интерфаксу» источник в СКФО.
Обновлено в 13:50
Политика

ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

Как сообщает ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины.
Обновлено в 16:59
Футбол

Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде

В Мадриде сошлись легенды «Реала» и «Челси». И устроили звездопад и голевую феерию.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Обновлено в 14:06
Экономика

FT узнала об интересе Evraz к покупке актива British Steel

Российские металлургическая группа Evraz, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Роман Абрамович, заинтересована в приобретении актива British Steel, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:40
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Политика

Патриарх-католикос Илия Второй призвал население Грузии к осторожности

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы с российской территории на территорию Грузии.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Колпино двухлетний малыш выпал из окна восьмого этажа

Обновлено в 05:57
Футбол

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 17:11
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Леонид Арнольдович Федун
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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