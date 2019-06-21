Владелец «Спартака» Леонид Федун: И стадион тоже оставлю болельщикамКомсомольская правда 08:20

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Политика СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

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