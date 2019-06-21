Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун: И стадион тоже оставлю болельщикамКомсомольская правда 08:20

Акционерами клуба могут стать фанаты народной команды.
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Стадион «Спартака» тоже перейдет болельщикам

Советский спорт09:54

Леонид Федун пообещал отдать «Открытие Арену» болельщикам «Спартака»

РБК12:38

Владелец «Спартака» Леонид Федун: И стадион тоже оставлю болельщикам

Комсомольская правда08:20

Леонид Федун: «Стадион „Открытие“ также перейдет болельщикам „Спартака“»

Матч ТВ10:20

Федун: стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

Чемпионат09:20

Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

RT на русском11:21

Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»

РИА Новости21 июня в 11:00
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Политика

В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии

Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Авто

Новый Mini John Cooper Works GP представили на Нюрбургринге

В Германии на гонке «24 часа Нюрбургринга» Mini представил свой самый мощный хэтчбек — John Cooper Works GP.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни

Девятнадцатилетняя девушка погибла в Вологодской области, спасая тонущего на озере ребенка, сообщило региональное СУ СК.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Бандеровские боевики обстреляли из минометов поселок под Горловкой

Обновлено в 14:29
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Игры

Вышел бесплатный платформер про Черепашек-ниндзя

Проект в классическом жанре beat-em-up встречает графикой в стиле ретро и музыкой из оригинальных игр.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Происшествия

У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

Обновлено в 15:11
Наука

В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

МИД Украины допустил встречу Путина и Зеленского

В МИД Украины допустили возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:35
Путешествия

Россияне уехали в Грузию сыграть свадьбу и не смогли вернуться

Пара из Челябинска улетела в Грузию, где планировала сыграть свадьбу, но теперь не может вернуться на родину из-за высоких цен на авиабилеты.
Обновлено в 11:59
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Обновлено в 02:17
Политика

Мэр Челябинска Владимир Елистратов ушел в отставку

Мэр Челябинска Владимир Елистратов два часа назад написал заявление об отставке, которое было принято главой Челябинской области Алексеем Текслером, сообщили ЕАН собственные источники в руководстве региона.
Обновлено в 08:28
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие

Два военных самолета США заметили у Крыма

У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 14:21
Экономика

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ

«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества завершился в Киеве.
Обновлено в 04:05
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

Обновлено вчера в 23:49
Общество

В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
Футбол

Мурило присоединится к «Локомотиву» на сборе в Австрии

Как сообщает Sport24, 22-летний футболист 24 июня присоединится к команде в Австрии для подготовки к новому сезону.
Обновлено в 14:45
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Теннис

Роджер Федерер завоевал титул в Галле

Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, обыграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего 33-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(2), 6/1 в финале соревнований в Галле.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию

Обновлено вчера в 10:09
Шоу-бизнес

52-летняя Николь Кидман поразила своим фото топлесс

Актриса озадачила поклонников неожиданным снимком. Фанаты 52-летней Николь Кидман в шоке.
Обновлено в 14:00
Общество

В России начались акции протеста против фабрикации уголовных дел

Во Владивостоке и Хабаровске прошли акции протеста против политических репрессий и полицейского произвола «Общество требует справедливости».
Обновлено в 03:37
Общество

Полиция Петербурга ждет провокаций на «Алых парусах»

Полиция подчеркивает, что будет действовать строго по закону, но жестко пресекать любые попытки нарушения правопорядка, и просит петербуржцев и гостей города отнестись к предпринимаемым мерам с пониманием.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика

В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено в 14:21
ЖКХ

В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской

После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.
Обновлено в 12:52
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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