Экономика
Владелец «Северстали» договорился о покупке доли гипермаркетов «Лента»Реальное время вчера в 17:45
Напомним, ранее сообщалось, что инвестиционная компания Алексея Мордашова "Севергрупп" может приобрести крупнейшую долю в сети гипермаркетов "Лента". Как сообщали "Ведомости", речь идет о пакете группы TPG, который владеет 34 процентами. Рыночная стоимость доли оценивается в $547 млн.
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Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.
— Алексей Мордашов, российский предпринимательРБК вчера в 17:10
с чего всё началось
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).РБКвчера в 17:10
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