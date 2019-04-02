Владелец «Северстали» договорился о покупке доли гипермаркетов «Лента»Реальное время вчера в 17:45

с чего всё началось

Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.

Напомним, ранее сообщалось, что инвестиционная компания Алексея Мордашова "Севергрупп" может приобрести крупнейшую долю в сети гипермаркетов "Лента". Как сообщали "Ведомости", речь идет о пакете группы TPG, который владеет 34 процентами. Рыночная стоимость доли оценивается в $547 млн.

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Армия и оружие National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром» Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».

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