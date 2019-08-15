Экономика
Владелец «Пятерочки» увеличил прибыль на 55%Моллы.Ru вчера в 04:10
Компания X5 Retail Group, крупнейший по объему выручки продуктовый ритейлер на российском рынке, представила аудированные операционные результаты за второй квартал 2019 года.
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Культура
Везучий: за что в России обожают Пьера Ришара
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Пилот аварийно севшего в поле А321 вернулся в Екатеринбург
Дамир Юсупов, командир экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся домой в Екатеринбург, сообщили в пятницу, 16 августа, «РИА Новости» в авиакомпании.
Обновлено в 02:59
Политика
Команда Зеленского создаст план возвращения Крыма и Донбасса
Направления деятельности будут определены в ближайшее время, план по возвращению Крыма и Донбасса озвучат в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Увеличилось число безработных предпенсионного возраста
Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.
Обновлено в 00:54
Путешествия
В Турции предлагают ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланьи попросили власти страны пересмотреть стандарты «все включено» для отелей.
Обновлено вчера в 04:19
Общество
Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
Генеральное консульство РФ в Гонконге рекомендовало россиянам воздержаться от посещения мест массовых скоплений люди в связи с ожидаемыми новыми демонстрациями в городе.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Интернет
Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации
Instagram позволит своим пользователям маркировать публикации, которые, как они считают, не заслуживают доверия.
Обновлено вчера в 19:27
Гаджеты
Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года
Лидером среди флагманов стал Huawei P30 Pro, что для компании-производителя стало второй подряд победой в этом топе.
Обновлено в 02:27
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
В Казани может пройти Суперкубок Европы
В ходе общения стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок Европы, сообщает пресс-служба казанского Кремля.
Обновлено вчера в 22:18
Космос
Военные США сообщили о взрыве европейской ракеты в космосе
Обновлено в 02:03
Политика
Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе
Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной).
Обновлено вчера в 16:09
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Недвижимость
Количество сделок с вторичным жильем в Москве за месяц выросло на 14%
Рост количества сделок с вторичным жильем в июле в Москве прошел на фоне падения в два раза сделок с новостройками: в июле в Москве по ДДУ было заключено 5,6 тыс. сделок (против 11,6 тыс. в июне).
Обновлено в 02:34
Космос
Орбиту МКС скорректируют 15 августа для подготовки к запуску «Союза»
Обновлено 14 августа в 10:10
Транспорт
«Победа» возобновит продажу авиабилетов в Армению
"Победа" приостановила продажу авиабилетов на рейсы в Армению с зимнего сезона 6 августа.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана
Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 01:38
Космос
Космоплан Dream Chaser запустят на ракете Vulcan
Американская компания Sierra Nevada Corporation объявила, что будет запускать грузовой космоплан Dream Chaser на ракете Vulcan.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
В подмосковном правительстве заявляют об отсутствии близ «Жуковского» угрожающих полетам птичьих стай
В министерстве добавили, что вблизи аэропорта находится значительное количество водных объектов, где живут и питаются чайки, поскольку водные объекты является для них естественной средой обитания.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
На пляжах России предложили установить камеры видеонаблюдения
Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) предлагает установить видеокамеры на российских пляжах и причалах.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл завидовала Кейт Миддлтон еще до встречи с будущим мужем
Баталии между двумя герцогинями – Меган Маркл и Кейт Миддлтон – стало уже привычным явлением.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске
В Омске возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов 10-летним мальчиком.
Обновлено в 03:09