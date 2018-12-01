Футбол

Владелец «Палермо» продал клуб за 10 евро
Матч ТВ
07:43

Владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини продал клуб за символическую цену в 10 евро компании из Нидерландов. Голландская компания, которая приобрела клуб, занимается производством посуды, столовых приборов и предметов быта.
Матч ТВ07:43

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Владелец «Палермо» продал клуб за 10 евро

Sportbox.RU07:43

Владелец «Палермо» продал клуб за 10 евро

Матч ТВ07:43

Владелец «Палермо» Дзампарини продал клуб голландской компании за 10 евро

РИА Новости07:11

«Палермо» продан английской компании

Спорт-Экспресс06:35

Дзампарини продал «Палермо» лондонской компании

Чемпионат05:44

Дзампарини продал «Палермо» за 10 евро

Soccer.ru05:06

Дзампарини продал «Палермо»

Sports.ru05:22
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Маурицио Дзампарини
Итальянский предприниматель
Итальянский футбольный менеджер и предприниматель. Его капитал оценивается в 1,2 млрд евро. В настоящее время занимает пост президента клуба «Палермо», имея также и контрольный пакет акций команды. Также финансирует клуб «Фидене», выступающий в серии D. С 18 сентября 2009 года Маурицио является федеральным советником Генеральной ассамблеи Лега Национале Профессионалисти. Дзампарини является почётным гражданином города Палермо.
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