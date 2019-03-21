Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»Известия вчера в 21:12

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен. Об этом сообщает «РИА Новости» в четверг, 21 марта.
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Источник: владелец «Морского старта» отменил заказ на ракеты «Зенит»

Российская частная компания S7 Space (входит в группу S7, владеет плавучим космодромом "Морской старт") планирует остановить выполнение заключенного два года назад контракта на производство на украинском предприятии "Южмаш" 12 ракет-носителей "Зенит", сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.
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