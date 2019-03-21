Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»Известия вчера в 21:12

Российская частная компания S7 Space (входит в группу S7, владеет плавучим космодромом "Морской старт") планирует остановить выполнение заключенного два года назад контракта на производство на украинском предприятии "Южмаш" 12 ракет-носителей "Зенит", сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.

с чего всё началось

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен. Об этом сообщает «РИА Новости» в четверг, 21 марта.

Политика Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

Политика Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.

Шоу-бизнес Анна Седокова показала фигуру в откровенном купальнике На своей странице в Instagram Анна Седокова опубликовала новое фото в откровенном купальнике. Подписчики оценили фигуру исполнительницы.

Футбол СМИ узнали о желании Абеля Эрнандеса покинуть ЦСКА По информации издания, уругвайский нападающий выразил желание вернуться в итальянскую Серию А, в которой он с 2009 по 2014 год выступал за «Палермо».

Экономика Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Шоу-бизнес Ксения Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода во время интервью с видеоблогером Эдвардом Билом во время шоу «Осторожно, Собчак».

Политика Калмыкия и Республика Алтай обрели новых руководителей Владимир Путин сменил руководителей сразу в двух регионах — Республике Алтай и Калмыкии. Прежние главы приняли решение уйти в отставку.

Политика Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых» Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Политика Украина ввела новые санкции против России Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).

Общество Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.

Общество Медведев заявил о подготовке к переезду министерств в «Москва-Сити» Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить все необходимое для перевода федеральных органов исполнительной власти в новый правительственный комплекс на территории делового центра "Москва-Сити".

Происшествия В Рязани задержали мужчину за убийство семьи из трех человек 15 лет назад Рязанские полицейские задержали обвиняемого в убийстве семьи из трех человек, которое тот совершил из-за 10 тысяч долларов в 2004 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Космос В Амурской области подобрали новый район для падения частей ракет Новый район для падения ступеней ракет-носителей определили в связи с будущими стартами с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.

Космос Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт глобальную ядерно-физическую геологоразведку лунного реголита, или поверхностных образований Луны.

Здоровье Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.

Политика Новая Зеландия ввела запрет на полуавтоматические и штурмовые винтовки Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок военного образца на территории страны.

Происшествия Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.

Политика Токаев вступил в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.

Технологии «Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.

Политика Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.