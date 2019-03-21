Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»Известия 21:12
S7 Space владеет плавучим космодромом «Морской старт», для которого на Украине были заказаны 12 ракет-носителей «Зенит». Основным видом деятельности компании является запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту.
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с чего всё началось
Российская частная компания S7 Space (входит в группу S7, владеет плавучим космодромом "Морской старт") планирует остановить выполнение заключенного два года назад контракта на производство на украинском предприятии "Южмаш" 12 ракет-носителей "Зенит", сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.РИА Новости20:13
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