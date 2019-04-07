Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с МамаевымИзвестия вчера в 20:45
Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий объяснил решение разорвать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который после двух драк в Москве попал под следствие и находится в СИЗО. Галицкий отметил, что руководство клуба было обязано реагировать на произошедшее.
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Галицкий - о контракте Мамаева: «У нас были причины объявить о расторжении»
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Владелец «Краснодара» Галицкий объяснил свое решение разорвать контракт с Мамаевым
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