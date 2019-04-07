Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с МамаевымРИА Новости вчера в 16:58

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.

Общество Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»

Гаджеты Студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов Двое китайских студентов обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали поддельные iPhone на настоящие, после чего их продавали.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Политика Матвиенко рассказала о работе с Путиным Российский политик, дипломат, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает 70-летний юбилей.

Хоккей «Лос-Анджелес» победил «Вегас», Ковальчук оформил дубль В регулярном чемпионате НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" победил "Вегас Голден Найтс" со счетом 5:2 Одним из главных героев матча стал нападающий "Кингз" Илья Ковальчук, оформивший дубль.

Кино Мединский допустил выход фильма «Братство» Лунгина в прокат 9 мая Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина выйдет 9 мая, если он соответствует требованиям закона, сообщил в министр культуры РФ Владимир Мединский.

Здоровье Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысяч раз больше никотина и в 218 раз больше фенола, пояснили в Минздраве.

Армия и оружие Украинская крылатая ракета «Нептун» не смогла полететь Как было установлено ранее, сама крылатая ракета «Нептун» представляет собой переработанную версию советской крылатой ракеты Х-35, однако в Украине эту разработку выдают за инновационную.

Политика Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Политика В штабе Зеленского назвали свои методы борьбы с коррупцией В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о методах борьбы с коррупцией, которые планируется применить в стране в случае победы Зеленского на выборах.

Происшествия «Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец» Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".

Единоборства Fight Nights 92. Багаутинов победил Асатряна В соглавном событии Дмитрий Бикрев (11-3) победил единогласным решением судей Максима Буторина (16-2-1) и стал новым чемпионом Fight Nights в полусреднем весе.

Футбол Сергей Галицкий объяснил, почему решил расторгнуть контракт с Мамаевым Сергей Галицкий дал интервью Елизавете Осетинской и рассказал об отношении к футболу, эмоциях от выступления сборной России на чемпионате мира и незабитого Смоловым пенальти, академии, а также объяснил, почему принял решение расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым.

Политика Посла Украины вызвали в МИД Венгрии Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.

Политика Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».

Происшествия Москвич купил две пачки сока за миллион рублей Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Гаджеты 28 миллионов человек 18 дней следили за тем, как разряжался Redmi 7 Стрим оказался очень популярным: за разрядкой аппарата следило 28 миллионов человек, 5 миллионов сделали републикации ссылки с трансляцией.

Происшествия На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.

Футбол Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.

Путешествия Не только хоббиты. Удивительные секреты, ландшафты и звери Новой Зеландии Появляется в фильмах и гора Виктория, одна из главных достопримечательностей столицы Новой Зеландии Веллингтона.

Политика ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Политика Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.