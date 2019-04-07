Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с МамаевымРИА Новости вчера в 16:58

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
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Владелец «Краснодара» Галицкий объяснил свое решение по Мамаеву

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Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

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Владелец «Краснодара» Галицкий объяснил свое решение разорвать контракт с Мамаевым

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Галицкий: «Тюрьма – это не санаторий. Для Мамаева это тяжелый урок»

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Сергей Николаевич Галицкий
Российский предприниматель
Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
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