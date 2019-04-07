Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с МамаевымРИА Новости 16:58

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
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Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым

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Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

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Галицкий: «Тюрьма – это не санаторий. Для Мамаева это тяжелый урок»

Eurosport.ru17:58
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Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
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Субботняя акция «желтых жилетов» во Франции стала самой малочисленной

Субботняя акция "желтых жилетов" во Франции стала самой малочисленной с момента начала движения - 17 ноября, в манифестациях по всей стране приняли участие 22,3 тысячи человек, сообщают СМИ со ссылкой на французское МВД.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Сергей Николаевич Галицкий
Российский предприниматель
Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
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