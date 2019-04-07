Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с МамаевымРИА Новости вчера в 16:58
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
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Владелец «Краснодара» Галицкий объяснил свое решение разорвать контракт с Мамаевым
Sport24.ruвчера в 16:21
Владелец «Краснодара» прокомментировал решение расторгнуть контракт с Мамаевым
RT на русскомвчера в 17:59
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