Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с МамаевымРИА Новости вчера в 16:58

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
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Контракт Мамаева, стадион «Краснодара» и продажа «Магнита». Откровенное интервью Сергея Галицкого

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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Сергей Николаевич Галицкий
Российский предприниматель
Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
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