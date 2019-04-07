Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с МамаевымРИА Новости вчера в 16:58
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
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Владелец «Краснодара» прокомментировал решение расторгнуть контракт с Мамаевым
RT на русскомвчера в 17:59
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«Аэрофлот» назвал причину ЧП с самолетом рейса Москва – Уфа
Самолет был отправлен на стоянку, взлетную полосу он покинул на самостоятельной тяге. Пассажиры были размещены в аэропорту.
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Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света
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Драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
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Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты
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МИД Венгрии вызвал украинского посла
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Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.
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Сегодня Михаилу Кругу исполнилось бы 57 лет
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Опубликован концепт «самого универсального смартфона в мире»
Концепт «самого универсального смартфона в мире» появился в Сети, его опубликовал в своем микроблоге в Twitter известный инсайдер Ice Universe.
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