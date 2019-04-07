Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с МамаевымРИА Новости 16:58
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
ЖКХ
У Березняков появится комплексная дорожная карта
Проекты будущих зданий предусматривают комплексное благоустройство, в том числе — прилегающей территории.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни
Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.
Обновлено в 21:30
Общество
The Telegraph (Великобритания): хорошие упражнения при боли в пояснице (The Telegraph UK)
Боль в пояснице может быть парализующей и непреодолимой, но, по данным международной страховой компании «Бупа» (Bupa), ежегодно ее испытывает каждый третий из нас.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном
Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком
Грузовик Volvo сбил женщину и ребенка на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Прокуроры Японии намерены допросить жену Карлоса Гона
Ранее адвокат топ-менеджера заявил, что прокуроры изъяли у него телефон, документы, записные книжки и дневники, а также паспорт и мобильный телефон его жены.
Обновлено в 22:38
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании
"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:03
Единоборства
Fight Nights 92. Багаутинов победил Асатряна
В главном событии вечера встретятся Али Багаутинов (19-6) победил Вартана Асатряна (21-9) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).
Обновлено в 16:05
Авто
Беспилотные автомобили могут выйти на дороги России в 2021 году
Беспилотные автомобили могут получить статус полноправных участников движения на российских дорогах к концу 2021 года.
Обновлено в 04:24
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео
Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 12:26
Экономика
Поданы документы на сооружение третьего блока АЭС «Аккую»
Пакет документов для получения лицензии на сооружение третьего энергоблока был подан в Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК).
Обновлено в 12:29
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:32
Здоровье
Россияне назвали самые волнующие их темы
Обновлено в 03:30
Политика
Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину
Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено в 15:39
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли два человека, сообщает столичное управление МЧС.
Обновлено в 20:40
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленским и Порошенко
Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко назвал смешной сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского и призвал их не обманывать украинцев.
Обновлено в 12:15
Футбол
Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова
На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено в 14:08
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено в 20:44
Политика
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Трехнедельную стажировку в британских спецслужбах — МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС) прошел принц Уильям.
Обновлено в 20:52