Футбол
Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с МамаевымREGNUM вчера в 20:12
Галицкий пояснил, что руководство клуба не могло не отреагировать на потасовки с участием футболиста, произошедшие в Москве в октябре 2018 года. Судебный процесс над Мамаевым и заключение его под стражу бизнесмен назвал «тяжелым уроком».
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