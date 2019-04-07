Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с МамаевымREGNUM вчера в 20:12

Галицкий пояснил, что руководство клуба не могло не отреагировать на потасовки с участием футболиста, произошедшие в Москве в октябре 2018 года. Судебный процесс над Мамаевым и заключение его под стражу бизнесмен назвал «тяжелым уроком».

Происшествия Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.

Хоккей НХЛ. Ковальчук забросил 15-ю шайбу в сезоне Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук забросил шайбу в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:2, третий период).

Наука Генетики рассказали о разнице между пьянством и алкоголизмом К развитию алкоголизма, как считают генетики, приводят лишь пять комбинаций — люди никак не могут противостоять потребности выпить.

Политика Польша хочет получить от Германии репараций на $900 миллиардов Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Футбол ФК «Краснодар» победил «Крылья Советов» в концовке матча Следующий матч «Краснодар» проведет 14 апреля в рамках 23-го тура в Химках против московского «Динамо».

Наука Ученые назвали главную причину рака Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.

Здоровье Минздрав дал советы о правильном питании Чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день необходимо для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.

Хоккей Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ.

Политика Посла Украины вызвали в МИД Венгрии Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева позволить главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену въехать на Украину.

Футбол Кононов не понимает, почему Селихов не пожал ему руку во время замены Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал эпизод с голкипером команды Александром Селиховым, не пожавшим ему руку во время замены в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.

Политика Нетаньяху пообещал аннексировать территории на Западном берегу Иордана Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в предвыборном телеинтервью пообещал аннексировать территорию, на которой находятся еврейские поселения на оккупированных палестинских землях Западного берега реки Иордан.

Футбол Назаров написал стихотворение после поражения «Спартака» от ЦСКА Известный болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после матча красно-белых против ЦСКА (0:2) написал стихотворение.

Политика Россия победила Украину в споре в ВТО по делу о транзите Украина проиграла России спор по транзиту украинских товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ВТО признали претензии Киева необоснованными.

Общество В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Политика Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Зачем «закрывают» интернет в России и как он появился Что и зачем собираются делать с российским интернетом - в материале altapress.ru.

Авто Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.