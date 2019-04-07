Футбол

Владелец ФК «Краснодар» объяснил решение разорвать контракт с МамаевымЖивая Кубань 02:54

Президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий в интервью Елизавете Осетинской рассказал, что руководство клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, в котором оказался замешан их игрок Павел Мамаев.
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Владелец «Краснодара» объяснил расторжение контракта с Мамаевым

Газета.Ru07:07

Контракт Мамаева, стадион «Краснодара» и продажа «Магнита». Откровенное интервью Сергея Галицкого

Sport24.ru05:30

Владелец «Краснодара» прокомментировал решение расторгнуть контракт с Мамаевым

RT на русскомвчера в 17:59

Владелец «Краснодара» Галицкий объяснил свое решение по Мамаеву

Спорт-Экспресс00:24

Владелец «Краснодара» объяснил решение расторгнуть контракт с Мамаевым

Чемпионатвчера в 17:55

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

РИА Новостивчера в 16:58

Галицкий: «Тюрьма – это не санаторий. Для Мамаева это тяжелый урок»

Eurosport.ruвчера в 17:58
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Происшествия

Жители Самары засняли на видео падение метеорита

Обновлено в 07:43
Происшествия

На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним

Обновлено в 01:21
Политика

МИД Венгрии вызвал украинского посла

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Музыка

Полина Гагарина нашла «китайского Брэдли Купера»

Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Известная супермодель Наташа Поли родила сына

Супермодель из Перми Наташа Поли сообщила своим поклонникам, что стала мамой во второй раз.
Обновлено в 04:26
Происшествия

На станции московского метро произошел пожар

Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании

О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Политика

Лавров назвал простой путь решения проблемы беженцев в Сирии

«Самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
Обновлено в 06:10
Происшествия

Полиция задержала осквернивших мемориал «Родина-мать» на Ставрополье

Обновлено в 07:04
Футбол

«Уфа» одержала минимальную победу над «Ростовом»

7 апреля между коллективами «Уфа» и «Ростов» на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты

Обновлено в 00:56
Армия и оружие

ДНР сорвала попытку Порошенко ввести военное положение

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин разоблачил попытку «президента» Украины Петра Порошенко спровоцировать кровопролитие.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

США временно вывели военный контингент из Ливии

Обновлено в 07:09
Футбол

Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова

Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Авто

Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4

Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Финансы

На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников

На Украине решили повысить прожиточный минимум.
Обновлено вчера в 23:07
Спорт

Решивший уйти из спорта лыжник выиграл марафон на ЧР

Обновлено в 07:09
Происшествия

В небе над Москвой опасно сблизились самолеты

Обновлено в 06:17
Общество

Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске

Обновлено в 07:26
Транспорт

Для автомобилистов придумали два новых налога

Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Политика

Мадуро призвал весь мир осудить атаки империализма на Венесуэлу

Обновлено вчера в 17:14
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Музыка

«Волочкова покусала?» Собчак исполнила бесноватый танец в блестящих штанах—видео

Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram видео, на котором она перевоплотилась в диву из 90-х.
Обновлено в 07:09
Авто

Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в апреле в России

Обновлено в 06:10
Происшествия

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Футбол

Кононов не понимает, почему Селихов не пожал ему руку во время замены

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал эпизод с голкипером команды Александром Селиховым, не пожавшим ему руку во время замены в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:12
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Сергей Николаевич Галицкий
Российский предприниматель
Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
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