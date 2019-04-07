Футбол
Владелец ФК «Краснодар» объяснил решение разорвать контракт с МамаевымЖивая Кубань 02:54
Президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий в интервью Елизавете Осетинской рассказал, что руководство клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, в котором оказался замешан их игрок Павел Мамаев.
Читать в источнике
Оценить145
Подробнее о событии
Показать все источники
Владелец «Краснодара» прокомментировал решение расторгнуть контракт с Мамаевым
RT на русскомвчера в 17:59
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Обновлено в 07:43
Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Музыка
Полина Гагарина нашла «китайского Брэдли Купера»
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Известная супермодель Наташа Поли родила сына
Супермодель из Перми Наташа Поли сообщила своим поклонникам, что стала мамой во второй раз.
Обновлено в 04:26
Происшествия
На станции московского метро произошел пожар
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Политика
Лавров назвал простой путь решения проблемы беженцев в Сирии
«Самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
Обновлено в 06:10
Футбол
«Уфа» одержала минимальную победу над «Ростовом»
7 апреля между коллективами «Уфа» и «Ростов» на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
ДНР сорвала попытку Порошенко ввести военное положение
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин разоблачил попытку «президента» Украины Петра Порошенко спровоцировать кровопролитие.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
США временно вывели военный контингент из Ливии
Обновлено в 07:09
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Авто
Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4
Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Финансы
На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников
На Украине решили повысить прожиточный минимум.
Обновлено вчера в 23:07
Спорт
Решивший уйти из спорта лыжник выиграл марафон на ЧР
Обновлено в 07:09
Происшествия
В небе над Москвой опасно сблизились самолеты
Обновлено в 06:17
Транспорт
Для автомобилистов придумали два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Политика
Мадуро призвал весь мир осудить атаки империализма на Венесуэлу
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Музыка
«Волочкова покусала?» Собчак исполнила бесноватый танец в блестящих штанах—видео
Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram видео, на котором она перевоплотилась в диву из 90-х.
Обновлено в 07:09
Авто
Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в апреле в России
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Футбол
Кононов не понимает, почему Селихов не пожал ему руку во время замены
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал эпизод с голкипером команды Александром Селиховым, не пожавшим ему руку во время замены в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:12