Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил расторжение контракта с МамаевымГазета.Ru 07:07

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий высказался о полузащитнике клуба Павле Мамаеве, арестованном за участие в драках в центре Москвы. Функционер объяснил решение разорвать контракт с футболистом, при этом пожелав ему избежать тюремного заключения.
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Владелец «Краснодара» объяснил расторжение контракта с Мамаевым

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Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
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