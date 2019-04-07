Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил расторжение контракта с МамаевымГазета.Ru 07:07
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий высказался о полузащитнике клуба Павле Мамаеве, арестованном за участие в драках в центре Москвы. Функционер объяснил решение разорвать контракт с футболистом, при этом пожелав ему избежать тюремного заключения.
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Владелец «Краснодара» прокомментировал решение расторгнуть контракт с Мамаевым
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