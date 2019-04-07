Футбол
Владелец ФК «Краснодар» объяснил решение разорвать контракт с МамаевымЖивая Кубань 02:54
Президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий в интервью Елизавете Осетинской рассказал, что руководство клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, в котором оказался замешан их игрок Павел Мамаев.
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Шоу-бизнес
Сестра Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы
Видео с сыном Жанны Фриске, зовущим маму, опубликовали в соцсетях. Сегодня мальчику, оставшемуся без матери, исполнилось 6 лет.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Политика
На Украине завели дело о фальсификации выборов в Донецкой области
В украинском МВД заявили, что на некоторых участках могло завышаться число голосов в пользу одного из кандидатов в президенты МВД Украины возбудило уголовное дело о фальсификации результатов голосования на отдельных избирательных участках в подконтрольных Киеву районах Донецкой области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 10:15
Политика
Отравленный в Эймсбери Чарли Роули попросил о встрече с Путиным
Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эймсбери, после встречи с российским послом заявил, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия.
Обновлено вчера в 20:23
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" определились со стартовыми составами на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:50
Единоборства
Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Под Мариуполем ополченцы ДНР уничтожили группу из пятерых боевиков ВСУ
Напомним, 4 апреля ополченцы ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ под Саханкой.
Обновлено в 08:38
Политика
Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»
Обновлено в 09:01
Хоккей
СКА — ЦСКА 2:0 (2-й период)
Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк попал в состав своей команды на шестой матч финала Западной конференции КХЛ против московского ЦСКА В нынешнем сезоне Дацюк сыграл в 10 матчах плей-офф и набрал 7 очков (1 гол и 6 результативных передач).
Обновлено в 09:07
Политика
ГД: итоги выборов на Украине удивили самих кандидатов
Разрыв по итогам первого тура выборов украинского президента стал новостью для всех, включая самих кандидатов.
Обновлено в 10:17
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Германия должна выплатить Польше $900 млрд репараций за истребление польских граждан и разрушение польской экономики во время Второй мировой войны, заявили в Сейме.
Обновлено в 02:38
Религия
Православные христиане встречают Благовещение
Обновлено вчера в 18:26
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Футбол
Масалитин: «„Спартак“ мог спокойно выигрывать»
"Спартак" практически во всех компонентах обыгрывал ЦСКА в первом отрезке, они спокойно могли выигрывать.
Обновлено в 09:47
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Политика
В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР
В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Авто
Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4
Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Происшествия
На Украине двое мужчин убили человека ради видео
Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин позже на своей странице в Facebook разместил видео, сделанное одним из нападавших, и сообщил, что убийство было совершено ради того, чтобы снять этот ролик.
Обновлено в 09:21
Наука
«Ктулху» возрастом полмиллиарда лет найден в Китае
Палеобиологи обнаружили останки существа возрастом 500 млн лет, внешне напоминающего мифического Ктулху или сарлака из фильмов серии «Звёздные войны».
Обновлено в 07:42
Общество
Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом
Приготовление борща дороже всего обходится жителям Сахалина, а дешевле — Пензе.
Обновлено в 04:21
Футбол
«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Общество
Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей
Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей Активисты общественного движения "Поморье — не помойка !" и члены партии "Яблоко" проведут 7 апреля митинги против мусорной реформы в 20 городах Архангельской области.
Обновлено 05 апреля в 14:02