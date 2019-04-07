Футбол

Владелец ФК «Краснодар» объяснил решение разорвать контракт с МамаевымЖивая Кубань 02:54

Президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий в интервью Елизавете Осетинской рассказал, что руководство клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, в котором оказался замешан их игрок Павел Мамаев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сергей Галицкий: Тюрьма – не санаторий, а Крым когда-то закончится

Советский спорт09:00

Владелец «Краснодара» объяснил расторжение контракта с Мамаевым

Газета.Ru07:07

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

РИА Новостивчера в 16:58

Владелец «Краснодара» Галицкий объяснил свое решение по Мамаеву

Спорт-Экспресс00:24

Владелец «Краснодара» объяснил решение расторгнуть контракт с Мамаевым

Чемпионатвчера в 17:55

Контракт Мамаева, стадион «Краснодара» и продажа «Магнита». Откровенное интервью Сергея Галицкого

Sport24.ru05:30

Галицкий: «Тюрьма – это не санаторий. Для Мамаева это тяжелый урок»

Eurosport.ruвчера в 17:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Происшествия

«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»

Обновлено в 01:00
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Сестра Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы

Видео с сыном Жанны Фриске, зовущим маму, опубликовали в соцсетях. Сегодня мальчику, оставшемуся без матери, исполнилось 6 лет.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты

Обновлено в 00:56
Путешествия

В Белоруссии для туристов открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Обновлено в 08:56
Политика

На Украине завели дело о фальсификации выборов в Донецкой области

В украинском МВД заявили, что на некоторых участках могло завышаться число голосов в пользу одного из кандидатов в президенты МВД Украины возбудило уголовное дело о фальсификации результатов голосования на отдельных избирательных участках в подконтрольных Киеву районах Донецкой области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 10:15
Политика

Отравленный в Эймсбери Чарли Роули попросил о встрече с Путиным

Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эймсбери, после встречи с российским послом заявил, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия.
Обновлено вчера в 20:23
Спорт

Арина Аверина взяла золото в двух упражнениях на этапе КМ в Италии

Обновлено в 09:52
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" определились со стартовыми составами на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:50
Единоборства

Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Под Мариуполем ополченцы ДНР уничтожили группу из пятерых боевиков ВСУ

Напомним, 4 апреля ополченцы ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ под Саханкой.
Обновлено в 08:38
Политика

Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»

Обновлено в 09:01
Хоккей

СКА — ЦСКА 2:0 (2-й период)

Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк попал в состав своей команды на шестой матч финала Западной конференции КХЛ против московского ЦСКА В нынешнем сезоне Дацюк сыграл в 10 матчах плей-офф и набрал 7 очков (1 гол и 6 результативных передач).
Обновлено в 09:07
Политика

ГД: итоги выборов на Украине удивили самих кандидатов

Разрыв по итогам первого тура выборов украинского президента стал новостью для всех, включая самих кандидатов.
Обновлено в 10:17
Политика

Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

Германия должна выплатить Польше $900 млрд репараций за истребление польских граждан и разрушение польской экономики во время Второй мировой войны, заявили в Сейме.
Обновлено в 02:38
Религия

Православные христиане встречают Благовещение

Обновлено вчера в 18:26
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Армия и оружие

Стороны конфликта в Ливии начали воздушные военные операции

Обновлено в 11:00
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Футбол

Масалитин: «„Спартак“ мог спокойно выигрывать»

"Спартак" практически во всех компонентах обыгрывал ЦСКА в первом отрезке, они спокойно могли выигрывать.
Обновлено в 09:47
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Политика

В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР

В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Авто

Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4

Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Происшествия

На Украине двое мужчин убили человека ради видео

Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин позже на своей странице в Facebook разместил видео, сделанное одним из нападавших, и сообщил, что убийство было совершено ради того, чтобы снять этот ролик.
Обновлено в 09:21
Наука

«Ктулху» возрастом полмиллиарда лет найден в Китае

Палеобиологи обнаружили останки существа возрастом 500 млн лет, внешне напоминающего мифического Ктулху или сарлака из фильмов серии «Звёздные войны».
Обновлено в 07:42
Общество

Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом

Приготовление борща дороже всего обходится жителям Сахалина, а дешевле — Пензе.
Обновлено в 04:21
Футбол

«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Общество

Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей

Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей Активисты общественного движения "Поморье — не помойка !" и члены партии "Яблоко" проведут 7 апреля митинги против мусорной реформы в 20 городах Архангельской области.
Обновлено 05 апреля в 14:02
Хоккей

Дзюба и легенды российского хоккея впечатлены новым рекордом Кучерова

Обновлено в 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Николаевич Галицкий
Российский предприниматель
Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное