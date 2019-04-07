Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил причину разрыва контракта с МамаевымЮжный Федеральный вчера в 23:46
Причину расторжения контракта с находящимся под арестом футболистом Павлом Мамаевым объяснил владелец клуба «Краснодар».
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Хоккей
НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок
Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:24
Политика
Матвиенко вспомнила об отказах Путину стать губернатором Петербурга
Президент РФ Владимир Путин в 2003 году целый месяц уговаривал Валентину Матвиенко стать главой Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Общество
ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Космос
Учёные открыли звезду, которая не должна существовать
Обновлено в 07:48
Общество
В Петербурге рыбак поймал корюшку с обручальным кольцом
Рыбак поделился фотографией в социальных сетях, где он якобы выловил корюшку с золотым кольцом внутри.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 17:18
Кино
Звезда «Гладиатора» Рассел Кроу справляет 55-летие
Родившийся в Новой Зеландии, выросший в Австралии, а добившийся карьерного успеха в США актёр Рассел Кроу отмечает 7 апреля 55-летие.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Футбол
Диего Коста получил красную карточку за оскорбление судьи
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие
США временно вывели военный контингент из Ливии
Африканское командование Вооружённых сил США (AFRICOM) сообщило, что временно выводит свой контингент из Ливии из соображений безопасности.
Обновлено в 07:09
Футбол
«Урал» победил «Енисей» в РПЛ, проигрывая по ходу матча 0:2
Екатеринбургский «Урал» на своём поле одержал волевую победу над красноярским «Енисеем» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:52
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли два человека
Обновлено в 03:00
Общество
«Желтый» уровень опасности погоды объявлен в Москве и Подмосковье
В Москве и Подмосковье синоптики объявили "желтый" уровень опасности на понедельник, 8 апреля.
Обновлено в 05:54
Футбол
Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес
Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Политика
Австрия объяснила, почему придерживается санкций ЕС в отношении России
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия придерживается санкций Евросоюза в отношении России, потому что их ввели из-за нарушения международного права, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:05
Общество
Во ФСИН попросили не осуждать геев и пообещали сохранить йогу в СИЗО
Замглавы ФСИН Валерий Максименко выступил против предложения отменить занятия йогой в СИЗО.
Обновлено в 08:19
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Космос
Япония сбросила на астероид бомбу
Японская автоматическая станция «Хаябуса-2» сбросила на астероид Рюгу пенетратор со снарядом массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммовым зарядом взрывчатого вещества с высоты около 500 метров.
Обновлено 05 апреля в 10:12
Авто
Назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов в апреле в России
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
Прокуратура Японии намерена допросить жену Карлоса Гона
Обновлено в 02:39
Политика
Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого украинскую националистку Яну Червоную, которую прозвали «Ведьмой».
Обновлено в 09:01