Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил причину разрыва контракта с МамаевымЮжный Федеральный вчера в 23:46

Причину расторжения контракта с находящимся под арестом футболистом Павлом Мамаевым объяснил владелец клуба «Краснодар».
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Сергей Галицкий: Тюрьма – не санаторий, а Крым когда-то закончится

Советский спорт09:00

Владелец «Краснодара» объяснил расторжение контракта с Мамаевым

Газета.Ru07:07

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

РИА Новостивчера в 16:58

Владелец «Краснодара» Галицкий объяснил свое решение по Мамаеву

Спорт-Экспресс00:24

Владелец «Краснодара» объяснил решение расторгнуть контракт с Мамаевым

Чемпионатвчера в 17:55

Контракт Мамаева, стадион «Краснодара» и продажа «Магнита». Откровенное интервью Сергея Галицкого

Sport24.ru05:30

Галицкий: «Тюрьма – это не санаторий. Для Мамаева это тяжелый урок»

Eurosport.ruвчера в 17:58
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Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание на парковке на севере Москвы

Обновлено в 04:30
Хоккей

НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:24
Политика

Матвиенко вспомнила об отказах Путину стать губернатором Петербурга

Президент РФ Владимир Путин в 2003 году целый месяц уговаривал Валентину Матвиенко стать главой Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве

Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Политика

Соловьёв выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Общество

ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Космос

Учёные открыли звезду, которая не должна существовать

Обновлено в 07:48
Общество

В Петербурге рыбак поймал корюшку с обручальным кольцом

Рыбак поделился фотографией в социальных сетях, где он якобы выловил корюшку с золотым кольцом внутри.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 17:18
Кино

Звезда «Гладиатора» Рассел Кроу справляет 55-летие

Родившийся в Новой Зеландии, выросший в Австралии, а добившийся карьерного успеха в США актёр Рассел Кроу отмечает 7 апреля 55-летие.
Обновлено вчера в 19:25
Путешествия

В Белоруссии для туристов открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Обновлено в 08:56
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Происшествия

На красной ветке метро Москвы восстановили движение после задымления

Обновлено в 07:37
Футбол

Диего Коста получил красную карточку за оскорбление судьи

Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие

США временно вывели военный контингент из Ливии

Африканское командование Вооружённых сил США (AFRICOM) сообщило, что временно выводит свой контингент из Ливии из соображений безопасности.
Обновлено в 07:09
Футбол

«Урал» победил «Енисей» в РПЛ, проигрывая по ходу матча 0:2

Екатеринбургский «Урал» на своём поле одержал волевую победу над красноярским «Енисеем» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:52
Политика

ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли два человека

Обновлено в 03:00
Общество

«Желтый» уровень опасности погоды объявлен в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье синоптики объявили "желтый" уровень опасности на понедельник, 8 апреля.
Обновлено в 05:54
Футбол

Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес

Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Политика

Австрия объяснила, почему придерживается санкций ЕС в отношении России

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия придерживается санкций Евросоюза в отношении России, потому что их ввели из-за нарушения международного права, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:05
Общество

Во ФСИН попросили не осуждать геев и пообещали сохранить йогу в СИЗО

Замглавы ФСИН Валерий Максименко выступил против предложения отменить занятия йогой в СИЗО.
Обновлено в 08:19
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Космос

Япония сбросила на астероид бомбу

Японская автоматическая станция «Хаябуса-2» сбросила на астероид Рюгу пенетратор со снарядом массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммовым зарядом взрывчатого вещества с высоты около 500 метров.
Обновлено 05 апреля в 10:12
Авто

Назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов в апреле в России

Обновлено в 05:10
Происшествия

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

Прокуратура Японии намерена допросить жену Карлоса Гона

Обновлено в 02:39
Политика

Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого украинскую националистку Яну Червоную, которую прозвали «Ведьмой».
Обновлено в 09:01
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Сергей Николаевич Галицкий
Российский предприниматель
Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
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