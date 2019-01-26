Экономика
Владелец Gucci задолжал Италии 1,4 млрд евроРоссийская газета 05:59
Французский холдинг Kering, владелец торгового дома Gucci, задолжал налоговым органам Италии около полутора миллиардов евро. Правонарушение было выявлено в ходе аудита, проведенного по заказу итальянского правительства. Расследование в отношении холдинга власти Италии инициировали еще в 2017 году.
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Торговый дом Gucci задолжал итальянским налоговикам более 1,5 млрд долларов
Говорит Москвавчера в 04:28
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