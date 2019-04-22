Теракты на Шри-Ланке

Владелец ASOS потерял в терактах на Шри-Ланке троих детейНакануне.Ru вчера в 06:48

Самый богатый человек Дании, крупнейший акционер британского онлайн-ритейлера одежды ASOS Андерс Хольк Поульсен потерял троих из четверых детей в результате взрывов на Шри-Ланке. BBC News сообщает, что семья приехала в страну на пасхальные праздники.
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Датский миллиардер потерял троих детей при взрывах на Шри-Ланке

Газета.Ruвчера в 09:08

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РИА Новостивчера в 06:34

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании

Российская газетавчера в 04:55

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей богатейшего бизнесмена Дании

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Трое детей владельца ASOS погибли в результате терактов на Шри-Ланке

Интерфаксвчера в 04:54

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Дождьвчера в 05:11

В Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании

Газета Metroвчера в 04:31
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 01:21, Ашберн

Трое детей датского миллиардера погибли в терактах в Шри-Ланке

Вести.UZвчера в 07:51
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