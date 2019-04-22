Теракты на Шри-Ланке
Владелец ASOS потерял в терактах на Шри-Ланке троих детейНакануне.Ru вчера в 06:48
Самый богатый человек Дании, крупнейший акционер британского онлайн-ритейлера одежды ASOS Андерс Хольк Поульсен потерял троих из четверых детей в результате взрывов на Шри-Ланке. BBC News сообщает, что семья приехала в страну на пасхальные праздники.
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В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании
Российская газетавчера в 04:55
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
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